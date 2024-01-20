Выброшенного из поезда в Кирове кота Твикса нашли мертвым

«Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», – рассказала женщина.

По словам волонтеров, которые занимались поиском Твикса, труп кота обнаружили в снегу неподалеку от железной дороги.

Ранее стало известно, что проводница выкинула из поезда кота, который ехал вместе с родственником хозяина, но выбрался из переноски и сбежал из купе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Полиция не нашла оснований для возбуждения против железнодорожницы уголовного дела о самоуправстве. Активисты начали поиски Твикса. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с животным.

