Коррупция и оптимизация: Врач оценил данные Минздрава о «потерянных годах»

Избыточная смертность и «потерянные» годы жизни россиян остаются на совести тех, кто проводил реформу по оптимизации здравоохранения в России, заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Минздрав назвал регионы с самой высокой преждевременной смертностью с помощью системы «Потерянные годы жизни». Согласно полученным данным, лидером антирейтинга стал Чукотский автономный округ, где люди не доживают 7,76 лет. На втором и третьем месте оказались Чечня и Ненецкий автономный округ со схожими показателями.

«Я думаю, эта система лидерства связана с отсутствием реальной статистики, потому что цифрам, которые передаются официально, уже сложно сегодня доверять. Нельзя быть уверенным в том, какие регионы у нас действительно в лидерах по негативной оценке состояния системы здравоохранения. А избыточная смертность в первую очередь связана с разрушением системы здравоохранения. Сократились врачи и медсестры, и мы сегодня переживаем последствия этой реформы. Насколько я знаю, ситуация со здравоохранением довольно тяжелая во многих центральных регионах: в Нижегородской, Владимирской, Орловской областях. Система отчетности постоянно меняется, слегка подгоняется под заказанные результаты. На территориях Крайнего Севера есть и объективные сложности с проживанием, с доставкой туда оборудования. Но я бы не стал говорить так уверенно о том, что, например, в Чечне идет ухудшение ситуации. Я думаю, эти данные нужно еще перепроверять», - оценил Гальперин.