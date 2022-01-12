Коррупция и оптимизация: Врач оценил данные Минздрава о «потерянных годах»
Названным Минздравом цифрам по избыточной смертности в регионах РФ сложно доверять, поскольку данные статистики не всегда совпадают с реальной практикой, заявил врач Семен Гальперин.
Избыточная смертность и «потерянные» годы жизни россиян остаются на совести тех, кто проводил реформу по оптимизации здравоохранения в России, заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Минздрав назвал регионы с самой высокой преждевременной смертностью с помощью системы «Потерянные годы жизни». Согласно полученным данным, лидером антирейтинга стал Чукотский автономный округ, где люди не доживают 7,76 лет. На втором и третьем месте оказались Чечня и Ненецкий автономный округ со схожими показателями.
«Я думаю, эта система лидерства связана с отсутствием реальной статистики, потому что цифрам, которые передаются официально, уже сложно сегодня доверять. Нельзя быть уверенным в том, какие регионы у нас действительно в лидерах по негативной оценке состояния системы здравоохранения. А избыточная смертность в первую очередь связана с разрушением системы здравоохранения. Сократились врачи и медсестры, и мы сегодня переживаем последствия этой реформы. Насколько я знаю, ситуация со здравоохранением довольно тяжелая во многих центральных регионах: в Нижегородской, Владимирской, Орловской областях. Система отчетности постоянно меняется, слегка подгоняется под заказанные результаты. На территориях Крайнего Севера есть и объективные сложности с проживанием, с доставкой туда оборудования. Но я бы не стал говорить так уверенно о том, что, например, в Чечне идет ухудшение ситуации. Я думаю, эти данные нужно еще перепроверять», - оценил Гальперин.
Глава «Лига защиты врачей» рассказал, откуда чаще всего поступают жалобы на местную медицину.
«Постоянно сталкиваемся с жалобами на ухудшение ситуации в Нижнем Новгороде. Там были проблемы и с организацией работы врачей, и там произошла недавно крупная коррупционная история с поставкой оборудования, которую замяли. Достаточно жесткая история, когда вместо нового кислородного оборудования в больницах установили перекрашенное старое. Серьезное преступление, крупномасштабное, с воровством государственных средств, но ответственность там никто не понес. Только одному бизнесмену дали условный срок, а ни один чиновник, без помощи которых такая афера не могла быть проведена, не понес наказания, даже расследования на эту тему не было. Рост избыточной смертности – это все-таки проблема с большой коррупционной составляющей. И хоть мы осудили провал оптимизации на самом «верху», но никаких выводов не было сделано, никто за это не ответил, как будто система сама себя оптимизировала. Перетасовали нескольких чиновников с места на место, и всё», - негодует врач.
При этом в Ингушетии, Адыгее, Карачаево-Черкесской республике и Калининградской области данные по преждевременным смертям оказались значительно ниже, то есть ситуация там лучше. По словам Гальперина, в Калининграде здравоохранение выигрывает от географического расположения региона.
«Мне трудно сказать, какая ситуация в республиках Северного Кавказа. Там ситуация сложно поддается статистической обработке, не могу оценить положение в Адыгее и Ингушетии. Насчет Калининградской области – там всегда была ситуация лучше, чем по России в целом. Сейчас там тоже сложнее экономически, но традиционно это довольно благополучный регион, там есть определенные преимущества. Западное положение, контакты с Европой дают возможность немножко сгладить ситуацию», - резюмировал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, если бы не было оптимизации, маломощные больницы без кислорода и реанимаций в условиях всплеска инфекции превратились бы в «холерные бараки» и морги.
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