Названы российские регионы с самой высокой преждевременной смертностью

Для этого была задействована система «Потерянные годы жизни», которая сравнивает смертность на определенной территории с предельной продолжительностью жизни. Эксперты определили регионы, жители которых потеряли больше всего лет.

На первом месте оказался Чукотский автономный округ, где люди не доживают 7,76 лет. На втором месте идет Чечня (7,18 лет). Замыкает тройку Ненецкий автономный округ (7,17 лет).

По словам медиков, основная причина преждевременной смертности в данных субъектах — сердечно-сосудистые заболевания.

В России за 11 месяцев текущего года выросла на 18,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, весь прирост смертности приходится на смертность от коронавируса.

