Столичное здравоохранение доказало способность к противостоянию пандемии – Собянин
Система здравоохранения российской столицы продемонстрировала способность длительное время противостоять пандемии. Это отметил мэр Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами Московской городской думы. Как подчеркнул градоначальник, сославшись на оценку экспертов, Москва справляется с напастью лучше многих других городов мира.
Собянин признал, что COVID-19 оказался тяжелым испытанием для всех горожан и для предпринимателей, в частности. Он уточнил, что в мегаполисе коронавирус перенесли два миллиона человек. Мэр выразил благодарность медикам, которые спасли жизни и сохранили здоровье всем переболевшим.
Сергей Собянин особо отметил, что при лечении больных COVID-19 не прерывалась экстренная и плановая помощь москвичам. По словам мэра, только благодаря созданию крупных многопрофильных больниц и оснащению их современным оборудованием удалось выдержать самую тяжелую первую волну пандемии.
Если бы не было оптимизации, маломощные больницы без кислорода и реанимаций в условиях всплеска инфекции превратились бы в «холерные бараки» и морги, считает Собянин. Он также сообщил, что в ближайшие годы будет построено более 1 млн. кв. м медицинских объектов.
Заседание Мосгордумы проходит в дистанционном формате.
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