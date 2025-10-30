По его словам, цена в три миллиона рублей для автомобиля таких размеров вполне оправдана, ведь средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке — три миллиона 200 тысяч рублей.

«Цена почти три миллиона рублей для этого класса, для такого размера — это нормально. Сегодня средняя цена нового автомобиля на российском рынке — три миллиона 200 тысяч рублей. Кто-то выбирает подешевле, кто-то выбирает подороже. Но рынок сейчас достаточно слабый. У нас на рынке присутствуют порядка 60 брендов и отечественных, и китайских. Надо понимать, что у людей в головах пока что путаница, они не понимают, где какой бренд, какая модель. Тем более, что у всех моделей очень похожие названия», — заключил эксперт.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил НСН, что в России производство автомобилей минимум в четыре раза дороже, чем в других странах, поэтому «АвтоВАЗ» разместит производство в Китае, КНДР, Иране и Африке.

