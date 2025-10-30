У людей путаница: Концерну «Москвич» дали советы по борьбе с «китайцами»
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН порадовался новой модели «Москвича», но посетовал на общую обстановку на автомобильном рынке России.
Сейчас российский автомобильный рынок очень слабый: по итогам девяти месяцев наблюдается падение на 30%, в связи с чем продвигать новые модели становится все сложнее, сказал в эфире НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Автозавод «Москвич» представил новую модель «Москвич-8» на форуме «Российский промышленник». Цена начинается от 2,98 миллиона рублей. Моржаретто отметил, что «Москвича» пока очень маленький модельный ряд, и очечь хорошо то, что они его расширяют.
«Они уже несколько моделей представляли, но что-то вот с продажами это как-то не очень согласуется. Сейчас активно продается «Москвич-3», его электрический вариант «Москвич-3Е» и большой лифтбек «Москвич-6». Были представлены еще две модели. Видно, что сделаны с китайскими партнерами. Трудно сказать, когда могут начаться продажи нового «Москвич-8». Рынок сейчас тяжелый. Выводить новую модель достаточно сложно. «Москвич» продает свои модели, но, как и у всех других производителей, у них падение. По итогам девяти месяцев сейчас рынок упал на 30% по сравнению с прошлым годом. У «Москвича» пока очень маленький модельный ряд, очень коротенький. Ему, конечно, надо его расширять, но для этого мало просто сделать новую модель. Ее надо как-то рекламировать, продвигать и так далее. Пока я не очень это вижу. Хорошо, что они показывают новые модели», — сказал собеседник НСН.
По его словам, цена в три миллиона рублей для автомобиля таких размеров вполне оправдана, ведь средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке — три миллиона 200 тысяч рублей.
«Цена почти три миллиона рублей для этого класса, для такого размера — это нормально. Сегодня средняя цена нового автомобиля на российском рынке — три миллиона 200 тысяч рублей. Кто-то выбирает подешевле, кто-то выбирает подороже. Но рынок сейчас достаточно слабый. У нас на рынке присутствуют порядка 60 брендов и отечественных, и китайских. Надо понимать, что у людей в головах пока что путаница, они не понимают, где какой бренд, какая модель. Тем более, что у всех моделей очень похожие названия», — заключил эксперт.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил НСН, что в России производство автомобилей минимум в четыре раза дороже, чем в других странах, поэтому «АвтоВАЗ» разместит производство в Китае, КНДР, Иране и Африке.
