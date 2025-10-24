«К сожалению, идет не очень хорошая тенденция, которую я прогнозировал с первого этапа санкций. Китай понимает всю ценовую ситуацию на российском рынке, поэтому будет переносить все производство к себе. Это коснулось и российских производителей. В данный момент выгоднее всего организовывать производство в Китае или на любой территории, которая не подвержена санкциям. Потому что сопутствующий эффект производства автомобилей в России перекрывает всю маржу. Производить автомобили в России становится невыгодно. Эту ситуацию можно поправить только поддержкой государства. В Китае автомобиль по типу «Москвич» стоит 800 тысяч рублей, а не три миллиона рублей. Это народный автомобиль. У нас цена почти в четыре раза выше», - пояснил он.

Также он назвал страны, в которые переедет «АвтоВАЗ».

«Это все связано с утильсбором, это «троянский конь», который разрушит экономику автобизнеса. Люди не хотят покупать автомобили по завышенным ценам. «АвтоВАЗ» не может больше повышать цену. Среди стран, где налажено производство автомобилей, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, в основном Китай. Возможно, будет переведено производство в африканские страны, Иран, где себестоимость автомобилей в разы меньше. И еще один вариант – КНДР – там рабочая сила дешевле, чем даже в Африке, там очень большая безработица. С КНДР уже есть договоренности по заводу, себестоимость будет копеечная. Пока эту идею не поддерживает Китай, конечно, но мы отдаем им за это наш рынок до 2030 года. Они пока у нас делают все, что хотят», - рассказал собеседник НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка отечественного автопрома является обязанностью российских властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

