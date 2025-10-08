Россиянам рассказали, для каких авто сейчас труднее всего найти запчасти
Подобрать запчасти сегодня сложнее всего для европейских и китайских автомобилей, которые редко встречаются на российском рынке. Об этом «Газете.Ru» сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.
По ее словам, трудности с поиском деталей возникают как у машин европейских и американских, так и китайских брендов. Среди европейских марок наиболее проблемными остаются отдельные модели Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Alfa Romeo и Land Rover, среди американских — Buick и Cadillac, а среди китайских — Changan, FAW, BAW, Avatr, BYD, LIXiang и Zeekr.
Турсунова отметила, что одна из ключевых причин дефицита — санкции и изменения логистических цепочек, из-за которых поставки запчастей для ряда брендов сократились после 2022 года.
Кроме того, по ее словам, особенно сложно найти оригинальные детали для редких и снятых с производства моделей, где требуются специфические комплектующие, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экспортеры сократили продажи валюты в сентябре на 21%
- В Липецке обезвредили фрагменты упавшего дрона
- «Извиняться не будет!»: Предстоящую встречу Путина с Алиевым сравнили с Аляской
- Ключевые темы выборов в Госдуму определит общая политическая повестка
- Политолог допустил отставку Макрона при массовых протестах во Франции
- Россиянам рассказали, для каких авто сейчас труднее всего найти запчасти
- Миронов предупредил о росте цен из-за идеи ввести НДС на зарубежные товары
- «До последней минуты!»: Борис Любимов рассказал о дружбе с театроведом Бартошевичем
- Депутата АдГ исключили за участие в конференции антиглобалистов в Петербурге
- Цена выживаемости: Сколько должен стоить билет в кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru