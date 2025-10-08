Россиянам рассказали, для каких авто сейчас труднее всего найти запчасти

Подобрать запчасти сегодня сложнее всего для европейских и китайских автомобилей, которые редко встречаются на российском рынке. Об этом «Газете.Ru» сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

По ее словам, трудности с поиском деталей возникают как у машин европейских и американских, так и китайских брендов. Среди европейских марок наиболее проблемными остаются отдельные модели Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Alfa Romeo и Land Rover, среди американских — Buick и Cadillac, а среди китайских — Changan, FAW, BAW, Avatr, BYD, LIXiang и Zeekr.

Россиян призвали не ждать новогодних скидок на автомобили

Турсунова отметила, что одна из ключевых причин дефицита — санкции и изменения логистических цепочек, из-за которых поставки запчастей для ряда брендов сократились после 2022 года.

Кроме того, по ее словам, особенно сложно найти оригинальные детали для редких и снятых с производства моделей, где требуются специфические комплектующие, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссиянеАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры