Россиянам рассказали, для каких авто сейчас труднее всего найти запчасти

Подобрать запчасти сегодня сложнее всего для европейских и китайских автомобилей, которые редко встречаются на российском рынке. Об этом «Газете.Ru» сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

По ее словам, трудности с поиском деталей возникают как у машин европейских и американских, так и китайских брендов. Среди европейских марок наиболее проблемными остаются отдельные модели Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Alfa Romeo и Land Rover, среди американских — Buick и Cadillac, а среди китайских — Changan, FAW, BAW, Avatr, BYD, LIXiang и Zeekr.