Сегодня в половине случаев водители просто отказываются от медосвидетельствования, новая методика должна стать более объективной, заявил в беседе с НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

С 1 сентября в России вводятся новые правила медосвидетельствования на опьянение. Увеличивается интервал между двумя продувами алкотестером: раньше он составлял 15–20 минут, а с 1 сентября —15–25 минут. Установлено время, в течение которого можно сдать мочу на анализ — 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. Медицинские организации теперь должны хранить биоматериалы три месяца. Обязательно нужно будет указывать принимаемые лекарственные препараты в направлении на исследование. Похмелкин уверен, что на проверки это особо не повлияет.