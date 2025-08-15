Похмелкин: Новый порядок медосмотра на опьянение будет объективнее
Автоэксперты заявили НСН, что нововведения - технического характера и ничего принципиально не меняют.
Сегодня в половине случаев водители просто отказываются от медосвидетельствования, новая методика должна стать более объективной, заявил в беседе с НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
С 1 сентября в России вводятся новые правила медосвидетельствования на опьянение. Увеличивается интервал между двумя продувами алкотестером: раньше он составлял 15–20 минут, а с 1 сентября —15–25 минут. Установлено время, в течение которого можно сдать мочу на анализ — 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. Медицинские организации теперь должны хранить биоматериалы три месяца. Обязательно нужно будет указывать принимаемые лекарственные препараты в направлении на исследование. Похмелкин уверен, что на проверки это особо не повлияет.
«Честно сказать, даже не знаю, чем это вызвано. Не очень понимаю, чем не устраивают прошлые интервалы. По всей видимости, при такой методике просто больше объективности. Конечно, это никак не скажется на проверках. Когда у человека реальное опьянение, оно выявляется достаточно быстро. Сегодня в половине случаев люди просто отказываются от медосвидетельствования, а это облегчает задачу сотрудникам. Они просто оформляют протокол. Напоминаю, что отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к управлению транспортного средства в состоянии опьянения. Эти правила никак не обойти», - рассказал он.
Со своей стороны, автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что новые требования позволят избежать ошибок.
«Эти изменения носят чисто технический характер. Это касается не только водителей. Эти меры направлены на то, чтобы исправить разночтения и технические шероховатости. Ничего принципиально нового нет. Такие изменения вносятся практически каждый год. Самое существенное изменение, что увеличивается интервал между двумя продувами алкотестером. Таким образом хотят просто устранить ошибки», - добавил собеседник НСН.
Ранее Госдума поддержала наказание за управление транспортом под воздействием лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до пяти человек
- Похмелкин: Новый порядок медосмотра на опьянение будет объективнее
- Глухих тоже штрафовать? Автоэксперт заступился за пешеходов с наушниками
- Американист предсказал цвет галстука, в котором Трамп встретится с Путиным
- Названы три причины кризиса на рынке недвижимости
- Россияне получат больше: В ФНПР объяснили новые ограничения для курьеров
- Россиянам посоветовали не торопиться с продажей квартир в 2025 году
- С Трампом на Аляску поедут госсекретарь и директор ЦРУ
- Без лишних аккордов: Как Виктору Цою удалось сочинить «вечно молодые» песни
- В Брянской облдуме призвали показывать молодежи «Брата» и «Бригаду»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru