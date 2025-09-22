Управляющим компаниям необходимо дать право фиксировать нарушения, в том числе, курильщиков в подъезде. Административное наказание за такое правонарушение в законодательстве существует, но нет работающего механизма привлечения курильщиков к ответственности, заявил НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Константин Крохин.

В России предложили увеличить штрафы за курение и употребление алкоголя в подъездах жилых домов. С инициативой депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину. Авторы инициативы предлагают поднять его до 15 тысяч за первое нарушение, за повторное в течение года — до 30 тысяч рублей и вплоть до ареста. Следить за порядком должны управляющие компании, для них штраф должен составлять до 200 тысяч рублей. Сейчас штраф за курение в подъезде составляет 500–1500 рублей.

«Управляющие компании ни раньше, ни сейчас не имели возможности влиять на курильщиков и других нарушителей противопожарных правил либо законодательства об охране здоровья. Таких полномочий у них нет. Для этого существует Роспотребнадзор, санитарные службы, МЧС. ТПП и Жилищный союз уже десять лет предлагают дать полномочия управляющим компаниям фиксировать нарушения: для этого есть и технические возможности (видеофиксация в домах), и показания недовольных граждан, которые хотят навести порядок в доме, не хотят дышать дымом. Сегодня же хоть миллион штраф назначьте, но нет государственного или муниципального органа, которые бы имели полномочия и обязанность привлекать граждан за это к ответственности», - рассказал Крохин.