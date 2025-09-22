Контроль за курильщиками в подъезде предложили возложить на УК
Штрафы за курение в подъезде не имеет смысла поднимать, так как эта норма в России сейчас фактически не работает, заявил НСН член ТПП РФ Константин Крохин.
Управляющим компаниям необходимо дать право фиксировать нарушения, в том числе, курильщиков в подъезде. Административное наказание за такое правонарушение в законодательстве существует, но нет работающего механизма привлечения курильщиков к ответственности, заявил НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Константин Крохин.
В России предложили увеличить штрафы за курение и употребление алкоголя в подъездах жилых домов. С инициативой депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину. Авторы инициативы предлагают поднять его до 15 тысяч за первое нарушение, за повторное в течение года — до 30 тысяч рублей и вплоть до ареста. Следить за порядком должны управляющие компании, для них штраф должен составлять до 200 тысяч рублей. Сейчас штраф за курение в подъезде составляет 500–1500 рублей.
«Управляющие компании ни раньше, ни сейчас не имели возможности влиять на курильщиков и других нарушителей противопожарных правил либо законодательства об охране здоровья. Таких полномочий у них нет. Для этого существует Роспотребнадзор, санитарные службы, МЧС. ТПП и Жилищный союз уже десять лет предлагают дать полномочия управляющим компаниям фиксировать нарушения: для этого есть и технические возможности (видеофиксация в домах), и показания недовольных граждан, которые хотят навести порядок в доме, не хотят дышать дымом. Сегодня же хоть миллион штраф назначьте, но нет государственного или муниципального органа, которые бы имели полномочия и обязанность привлекать граждан за это к ответственности», - рассказал Крохин.
Представитель ТПП отметил, что участковые ввиду недоукомплектованности отделов подобными проблемами не занимаются, при этом курение в подъездах, также как и неправильный выгул собак нередко становятся причиной бытовых конфликтов среди жильцов. Для решения вопроса Крохин призвал разработать эффективный механизм разрешения подобных ситуаций.
«Сегодня есть общее положение о том, что полиция имеет право составить административный протокол за курение в неположенном месте. Но вы не увидите полицейских в домах, подъездах, потому что, согласно официальным данным МВД, в России 40% некомплекта сотрудников внутренних дел, а некомплект участковых, например, в Москве достигает 75%. Поэтому в реальности гоняться за нарушителями законодательства о запрете табакокурения, а также неправильного выгула собак или шумных соседей некому. К сожалению, надзорные государственные органы не принимают эти доказательства, потому что не хотят заниматься мелочевкой. А эти проблемы часто становятся причиной бытовых конфликтов и нарушения прав граждан в быту. Однако реальных механизмов для того, чтобы уже принятые законы работали, до сих пор нет. На месте депутатов я бы занялся именно этим: создал рабочую группу, написал план действий, какие законы и постановления правительства надо скорректировать, чтобы уже действующие нормы, запрещающие курение в общественных местах, работали. Сегодня они, к сожалению, не работают», - отметил Крохин.
Ранее Константин Крохин в беседе с НСН призвал Минстрой отказаться от создания ведомства ЖКХ.
