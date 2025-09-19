Минстрой призвали отказаться от создания ведомства ЖКХ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства совмещает невозможные функции, заявил НСН Константин Крохин.

Отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не уделяется достаточно времени в нынешней форме управления, поэтому ее надо выделить в отдельное министерство, указал член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в разговоре с НСН.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций предложил депутатам подумать по поводу создания отдельного ведомства в сфере ЖКХ. На данный момент этими вопросами занимается департамент Министерства строительства и ЖКХ. В торгово-промышленной палате поддержали эту инициативу.

Депутат Гусев раскрыл причины роста тарифов ЖКХ
«Сегодня Минстрой выполняет несовместимые функции. Есть огромная и важная отрасль строительства и есть ЖКХ. Они совершенно разные по своему предмету. Дело в том, что у строителей цикл короткий: получил разрешение, построил, продал — это занимает три-пять лет. А эксплуатация дома — минимум 50, а где-то есть здания, которым уже и по 100. Тут требуется другой подход к объектам управления и к методам. Есть важный момент: в руководящих органах нет людей из отрасли ЖКХ, которые имеют опыт работы в этой сфере. Многие очень далеки от реальности, не знают, как все функционировало в советское время. Если не выделять ЖКХ в отдельное ведомство, то понимания того, как и куда двигаться, не появится. Сейчас в министерстве 17 департаментов, а ЖКХ занимается только один. Нет никакой равновесности и равновеликости, хотя должно быть 50/50», — подчеркнул Крохин.

Ранее директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая назвала НСН регионы, которые лучше всего готовы к отопительному сезону.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МинстройМинистрыЖКХ

Горячие новости

Все новости

партнеры