Отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не уделяется достаточно времени в нынешней форме управления, поэтому ее надо выделить в отдельное министерство, указал член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в разговоре с НСН.



Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций предложил депутатам подумать по поводу создания отдельного ведомства в сфере ЖКХ. На данный момент этими вопросами занимается департамент Министерства строительства и ЖКХ. В торгово-промышленной палате поддержали эту инициативу.