Белый дом исключил смягчение миграционной политики

Политика США в отношении нелегальных мигрантов после недавней операции в Венесуэле остается без изменений, все нарушившие миграционное законодательство подлежат депортации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, курс администрации президента Дональда Трампа и министерства внутренней безопасности не корректировался. Левитт подчеркнула, что действующие правила распространяются на всех лиц, незаконно находящихся на территории Соединенных Штатов.

Заявление Белого дома прозвучало на фоне недавней операции США в Венесуэле, после которой в СМИ появились предположения о возможном пересмотре политики в отношении выходцев из этой страны.

В Вашингтоне, однако, настаивают, что миграционное законодательство применяется без изменений, передает «Радиоточка НСН».

