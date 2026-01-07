Белый дом исключил смягчение миграционной политики

Политика США в отношении нелегальных мигрантов после недавней операции в Венесуэле остается без изменений, все нарушившие миграционное законодательство подлежат депортации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, курс администрации президента Дональда Трампа и министерства внутренней безопасности не корректировался. Левитт подчеркнула, что действующие правила распространяются на всех лиц, незаконно находящихся на территории Соединенных Штатов.