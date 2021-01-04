Кому проиндексируют пенсии? Путин взялся за дело

«Это не такие большие доходы. На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается в районе 4,1 процента, а индексация пенсий (неработающим пенсионерам) — 6,3 процента», - отметил глава государства.



В последние дни минувшего года замглавы комитета Совфеда по соцполитике Елена Бибикова в эфире НСН рассказала, что вопрос индексации сейчас обсуждается на всех уровнях власти. «Конечно, индексация пенсии должна быть, но с учетом финансовых возможностей государства. Есть доводы и за, и против. Окончательное решение могут принять в следующем году», - отметила она.



В свою очередь, первый замглавы этого же комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что если закон об индексации пенсий работающим пенсионерам будет оперативно внесен в Госдуму, парламент сможет принять его до марта.



Он напомнил, что на эти цели потребуется около девяти миллиардов рублей ежемесячно, и не исключил, что индексация может проводиться по отдельным категориям работающих пенсионеров, в том числе, исходя из уровня их зарплат.



Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что на современные пенсии в России невозможно нормально жить.



К слову, почти половина россиян хочет получать пенсию не ниже 45 тысяч рублей. Только 1% опрошенных считают достаточным размер выплат ниже 25 тысяч рублей, следует из результатов исследования, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir.



Пенсионные отчисления в размере 30 тысяч рублей кажутся достаточными для 29,1 процента респондентов. Жители Москвы чаще заявляли о желании пенсии выше 45 тысяч рублей – об этом заявили 44% опрошенных, еще 38,5% отметили, что хотят пенсию выше этой суммы.



В то же время 52,3% ответили, что ожидают реальный размер пенсии в пределах 15 тысяч рублей. Только каждый пятый опрошенный рассчитывает получить от государства более крупный размер пенсионных отчислений.

