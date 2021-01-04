Кому проиндексируют пенсии? Путин взялся за дело
Правительство представит президенту России предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров к 1 февраля. Если их быстро согласуют, то выплаты могут вырасти уже в марте.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2021 года представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. По мнению Путина, есть «элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».
Перед этим президент заявил, что для индексации нужно лишь одно условие - бюджетная обеспеченность. Он отметил, что для начала можно задуматься об увеличении пенсии отдельной категории пенсионеров, а не всех сразу.
«Это не такие большие доходы. На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается в районе 4,1 процента, а индексация пенсий (неработающим пенсионерам) — 6,3 процента», - отметил глава государства.
В последние дни минувшего года замглавы комитета Совфеда по соцполитике Елена Бибикова в эфире НСН рассказала, что вопрос индексации сейчас обсуждается на всех уровнях власти. «Конечно, индексация пенсии должна быть, но с учетом финансовых возможностей государства. Есть доводы и за, и против. Окончательное решение могут принять в следующем году», - отметила она.
В свою очередь, первый замглавы этого же комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что если закон об индексации пенсий работающим пенсионерам будет оперативно внесен в Госдуму, парламент сможет принять его до марта.
Он напомнил, что на эти цели потребуется около девяти миллиардов рублей ежемесячно, и не исключил, что индексация может проводиться по отдельным категориям работающих пенсионеров, в том числе, исходя из уровня их зарплат.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что на современные пенсии в России невозможно нормально жить.
К слову, почти половина россиян хочет получать пенсию не ниже 45 тысяч рублей. Только 1% опрошенных считают достаточным размер выплат ниже 25 тысяч рублей, следует из результатов исследования, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir.
Пенсионные отчисления в размере 30 тысяч рублей кажутся достаточными для 29,1 процента респондентов. Жители Москвы чаще заявляли о желании пенсии выше 45 тысяч рублей – об этом заявили 44% опрошенных, еще 38,5% отметили, что хотят пенсию выше этой суммы.
В то же время 52,3% ответили, что ожидают реальный размер пенсии в пределах 15 тысяч рублей. Только каждый пятый опрошенный рассчитывает получить от государства более крупный размер пенсионных отчислений.
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