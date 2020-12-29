В Совфеде назвали условие индексации пенсии работающим пенсионерам

«Конечно, индексация пенсии должна быть, но с учетом финансовых возможностей государства. Есть доводы и за, и против. Окончательное решение могут принять в следующем году», - отметила она.



По ее словам, в остальном пенсионный закон выстроен эффективно.



«Право на максимальную пенсию человек зарабатывает в течение всей трудовой деятельности, а не за год-два до пенсии благодаря высокой зарплате. Единственное, что требуется принять, так это решение по накопительной части пенсии. Больше никаких радикальных перемен не планируется, никакой реформы», - заключила сенатор.



Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что на современные пенсии в России невозможно нормально жить.



Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3% с 1 января 2021 года, что выше инфляции.

