В Совфеде назвали условие индексации пенсии работающим пенсионерам

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике в эфире НСН рассказала, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам сейчас обсуждается на всех уровнях власти. 

Президент России Владимир Путин согласился с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым о необходимости рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Шмаков объяснил, что после отмены индексации многие пенсионеры прекратили работать и бюджет потерял 500 миллиардов рублей.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в эфире НСН рассказала, что вопрос индексации сейчас обсуждается на всех уровнях власти.

Пенсионный демонтаж. Что будет вместо накопительной пенсии?

«Конечно, индексация пенсии должна быть, но с учетом финансовых возможностей государства. Есть доводы и за, и против. Окончательное решение могут принять в следующем году», - отметила она.

По ее словам, в остальном пенсионный закон выстроен эффективно.

«Право на максимальную пенсию человек зарабатывает в течение всей трудовой деятельности, а не за год-два до пенсии благодаря высокой зарплате. Единственное, что требуется принять, так это решение по накопительной части пенсии. Больше никаких радикальных перемен не планируется, никакой реформы», - заключила сенатор.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что на современные пенсии в России невозможно нормально жить.

Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3% с 1 января 2021 года, что выше инфляции.

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ФОТО: Flickr.com\Roman Sivak
ТЕГИ:ПенсионерыПенсия
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