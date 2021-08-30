«Комары из Киргизии». Россиян подготовили к «прилету» лихорадки Западного Нила

Лихорадка Западного Нила, которую разносят комары, фиксировалась на юге России и в Киргизии, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что осенью в России могут появиться комары, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила. По данным ведомства, из-за обилия осадков в этом году количество комаров-переносчиков лихорадки может увеличиться.