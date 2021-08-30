«Комары из Киргизии». Россиян подготовили к «прилету» лихорадки Западного Нила

Последние данные о вспышках этой лихорадки в России были в 2013 году, под удар попадали Волгоградская, Астраханская и Ростовская области, сообщил НСН Георгий Викулов.

Лихорадка Западного Нила, которую разносят комары, фиксировалась на юге России и в Киргизии, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что осенью в России могут появиться комары, которые являются переносчиками лихорадки Западного Нила. По данным ведомства, из-за обилия осадков в этом году количество комаров-переносчиков лихорадки может увеличиться.

Россиян предупредили о появлении комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила
«В России были случаи лихорадки Западного Нила. Первый - в конце 1990-х годов. Они были зарегистрированы на юге России и в сопредельных государствах, в частности, в Киргизии. Летальность высокая, порядка 7%, то есть 7 из 100 заболевших могут умереть. В 2010 году была вспышка в Волгоградской области. Также были вспышки в Ростовской и Астраханской областях. Последние данные о вспышках в некоторых регионах были в 2013 году, при этом летальность снизилась и не превышает 2%. Вероятность появления инфекции существует в южных регионах России», - сказал Викулов.

По его словам, отличить обычный укус комара от «лихорадочного» без врача невозможно.

«Никак не понять, только специалист может разобраться, врач-инфекционист после проведения обследования может верифицировать диагноз», - отметил вирусолог.

Он также рассказал о симптомах лихорадки Западного Нила и течении болезни.

«Это заболевание опасно тем, что у половины пациентов развивается менингит, поражение центральной нервной системы. Обычно короткий инкубационный период, до 6 дней, в редких случаях он может быть до четырех недель. Характерно быстрое повышение температуры до 38-40 градусов с «проливным ознобом». Перед резким повышением температуры может быть повышенная слабость и утомляемость, понижение или исчезновение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, потливость, головные боли. Эта лихорадка длится не более десяти дней, обычно неделю. Ее сопровождают боль в глазах, боязнь света, «разлитые» мышечные боли – в мышцах шеи, рядом с позвоночником. Не всегда, но могут быть боли в суставах. На «высоте лихорадки» может быть рвота, сонливость, в 10% случаев появляется красная сыпь, понижение давления, очень редко пневмония», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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Ранее в Роспотребнадзоре предупреждали, что через укус комара человеку могут передаваться дирофиляриоз, японский энцефалит, а также лихорадки денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт.

Чтобы избежать заражения ведомство рекомендует россиянам при посещении парков и зон отдыха на берегу водоемов носить светлую одежду, которая закрывает тело. Кроме того, необходимо пользоваться защитным спреем от насекомых.

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ФОТО: pxhere.com
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