Смерть от укуса. Вирусолог о новых вирусах от клещей-вампиров

Российские ученые нашли новые вирусы, которыми человек может заразиться при укусе клеща, при этом вакцин от них нет, рассказали в Роспотребнадзоре.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что последствия от укуса инфицированного клеща бывают чудовищными, вплоть до смерти.