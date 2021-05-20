Смерть от укуса. Вирусолог о новых вирусах от клещей-вампиров

Георгий Викулов рассказал НСН, какие опасности сулят человеку укусы зараженными насекомыми.

Российские ученые нашли новые вирусы, которыми человек может заразиться при укусе клеща, при этом вакцин от них нет, рассказали в Роспотребнадзоре.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что последствия от укуса инфицированного клеща бывают чудовищными, вплоть до смерти.

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«Раз вакцины нет, то остается надеяться на санитарные меры. Вообще, укусы клещей - дело серьезное. Например, некоторые малярийные комары передают лихорадку Эбола. К слову, вирус СПИДа переносится также экзотическими комарами. Комары вообще переносят много тропических заболеваний, но малярийные комары постоянно встречаются в России. В этом сезоне были завозные заболевания у наших граждан после посещения экваториальной Африки. Кроме того, бывали случаи со смертельным исходом у россиян, которые вовремя не начали терапию от малярии», - напомнил он.

Ранее врач-инфекционист Алексей Ртищев рассказал, что первые симптомы при укусе инфицированного клеща - это лихорадка и сыпь на теле.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
ТЕГИ:КлещиНасекомые
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