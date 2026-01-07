Алиханов: На кассах заблокировали 2,6 млрд опасных продуктов

Речь идёт о действующем с 2024 года в России специального QR-код, с помощью которого проверяется качество товара. Данная система блокироет продажу некачественной продукции.

«Было заблокировано уже более 2,6 млрд продуктов, которые продавались с нарушениями. Продажи просроченной молочной продукции снизились в 122 раза», — рассказал министр.

Ранее в Центре развития перспективных технологий указали, что системой маркировки «Честный знак» в России был заблокирована продажа 22,5 млн упаковок напитка Aloe Vera, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

