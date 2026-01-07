Алиханов: На кассах заблокировали 2,6 млрд опасных продуктов
После введения «разрешительного режима» на кассах для продажи было заблокировано более 2,6 млрд потенциально опасных продуктов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минпромторга РФ Антона Алиханов.
Речь идёт о действующем с 2024 года в России специального QR-код, с помощью которого проверяется качество товара. Данная система блокироет продажу некачественной продукции.
«Было заблокировано уже более 2,6 млрд продуктов, которые продавались с нарушениями. Продажи просроченной молочной продукции снизились в 122 раза», — рассказал министр.
Ранее в Центре развития перспективных технологий указали, что системой маркировки «Честный знак» в России был заблокирована продажа 22,5 млн упаковок напитка Aloe Vera, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
