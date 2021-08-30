Россиян предупредили о появлении комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила
Комары-переносчики лихорадки Западного Нила могут появиться в России из-за обилия осадков и прогнозируемой теплой осени. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным Роспотребнадзора, больше всего случаев лихорадки Западного Нила регистрируют в европейской части РФ и Южном федеральном округе, отмечает телеканал «360».
Россиянам рекомендуют при посещении лесопарковых зон и во время отдыха у воды носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и фумигаторами, а также не допускать скопления воды контейнерах и сточных канавах на придомовых участках.
Лихорадка Западного Нила передается при укусе комаров, симптомами заболевания являются повышение температуры, головная боль, першение в горле. В тяжелых случаях лихорадка может спровоцировать поражение центральной нервной системы: менингит или острый вялый паралич, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- НИИ гриппа завершил доклинические исследования собственной вакцины от COVID-19
- Советское старьё. Названа причина сбоев на космическом модуле «Наука»
- МИД РФ: Москва и Лондон обсуждают возможность признания сертификатов о вакцинации
- В МИД России допустили асимметричный ответ на санкции против ФСБ из-за Навального
- СМИ: ЕС запретит свободный въезд из США из-за коронавируса
- В Москве умер актер сериалов «Воронины» и «Кухня» Диланян
- Путин поздравил Лукашенко с днем рождения, а Кадыров назвал патриотом
- В России подтвердили 18 325 случаев COVID-19 за сутки
- Цена на газ в Европе превысила $590 за тысячу кубометров
- Борщ как мерило «высшего развития». Ницой назвала украинцев «божьей нацией»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru