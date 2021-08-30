Россиян предупредили о появлении комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила

Комары-переносчики лихорадки Западного Нила могут появиться в России из-за обилия осадков и прогнозируемой теплой осени. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, больше всего случаев лихорадки Западного Нила регистрируют в европейской части РФ и Южном федеральном округе, отмечает телеканал «360».

Россиянам рекомендуют при посещении лесопарковых зон и во время отдыха у воды носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и фумигаторами, а также не допускать скопления воды контейнерах и сточных канавах на придомовых участках.

Лихорадка Западного Нила передается при укусе комаров, симптомами заболевания являются повышение температуры, головная боль, першение в горле. В тяжелых случаях лихорадка может спровоцировать поражение центральной нервной системы: менингит или острый вялый паралич, отмечает Ura.ru.

