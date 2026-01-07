ВС РФ нанесли поражение местам хранения дальнобойных беспилотников ВСУ

Российские войска нанесли поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска дальнобойных украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.

ПВО уничтожила два украинских БПЛА в двух регионах России

Как отметили в ведомстве, для нанесения удара использовалась оперативно-тактическая авиация и дроны, а также подразделения ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, были поражены склады боеприпасов и военного имущества, пункты временной дислокации украинских военных в 140 районах.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российкая армия нанесла поражение предприятиям ВПК Украины и военным аэродромам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
