ВС РФ нанесли поражение местам хранения дальнобойных беспилотников ВСУ
Российские войска нанесли поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска дальнобойных украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.
Как отметили в ведомстве, для нанесения удара использовалась оперативно-тактическая авиация и дроны, а также подразделения ракетных войск и артиллерии.
Кроме того, были поражены склады боеприпасов и военного имущества, пункты временной дислокации украинских военных в 140 районах.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российкая армия нанесла поражение предприятиям ВПК Украины и военным аэродромам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
