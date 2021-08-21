Роспотребнадзор предупредил об инфекциях, которые передаются через укусы комаров

Ряд свойственных для России инфекций, в том числе туляремия, японский энцефалит и лихорадка Западного Нила, могут передаваться человеку посредством укуса комара. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Помимо дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей других эндемичных (свойственных) для Российской Федерации болезней — туляремии, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), японского энцефалита, лихорадок, вызываемых вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, лихорадка Тягиня, лихорадка Хатанга), а также лихорадок Батаи, Синдбис, карельской, Леса Семлики», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, через укус этих насекомых могут передаваться несвойствнные для России инфекции: малярия, некоторые энцефалиты, лихорадки денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт.

