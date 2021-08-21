Роспотребнадзор предупредил об инфекциях, которые передаются через укусы комаров
Ряд свойственных для России инфекций, в том числе туляремия, японский энцефалит и лихорадка Западного Нила, могут передаваться человеку посредством укуса комара. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Помимо дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей других эндемичных (свойственных) для Российской Федерации болезней — туляремии, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), японского энцефалита, лихорадок, вызываемых вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, лихорадка Тягиня, лихорадка Хатанга), а также лихорадок Батаи, Синдбис, карельской, Леса Семлики», — цитирует сообщение ТАСС.
Кроме того, через укус этих насекомых могут передаваться несвойствнные для России инфекции: малярия, некоторые энцефалиты, лихорадки денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Роспотребнадзор предупредил об инфекциях, которые передаются через укусы комаров
- Задержанных прихожан мечети в Котельниках отпустили без составления протоколов
- Около 600 человек задержали для проверки в мечети в Котельниках
- В Смоленской области пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим
- Захарова прокомментировала заявление МИД Британии по делу Навального
- В Испании умерла заразившаяся лихорадкой Западного Нила женщина
- ОАЭ временно примут 5 тысяч афганских беженцев
- Регулярные рейсы Нальчик-Стамбул возобновятся 3 сентября
- В испанском МИД заявили, что не отказывали российским кораблям во входе в порт
- Российский теннисист Рублёв вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru