«Сантос» продлил контракт с Неймаром до конца 2026 года
Нападающий Неймар продлил контракт с футбольным клубом «Сантос». Об этом сообщает пресс-служба бразильской команды.
Уточняется, что экс-игрок «Барселоны», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляля» будет выступать за «Сантос» до конца 2026 года.
«Сантос» — моё место. Здесь я дома и счастлив. И именно с «Сантосом» я хочу осуществить оставшиеся мечты», — заявил 33-летний футболист.
Ранее пожелавший остаться инкогнито бразильский бизнесмен решил оставить в наследство Неймару всё своё имущество, размер которого составляет порядка миллиарда долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
