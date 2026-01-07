«Сантос» продлил контракт с Неймаром до конца 2026 года

Уточняется, что экс-игрок «Барселоны», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляля» будет выступать за «Сантос» до конца 2026 года.

«Сантос» — моё место. Здесь я дома и счастлив. И именно с «Сантосом» я хочу осуществить оставшиеся мечты», — заявил 33-летний футболист.

Ранее пожелавший остаться инкогнито бразильский бизнесмен решил оставить в наследство Неймару всё своё имущество, размер которого составляет порядка миллиарда долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

