В Госдуме предложили давать отцам дополнительный отпуск при рождении ребенка
Отцам необходимо предоставить право на дополнительный оплачиваемый отпуск при рождении ребёнка. Как пишет ТАСС, об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Депутат отметила, что это необходимо для того, чтобы «папы смогли помочь мамам в первые дни после роддома».
«Работаем над текстом проекта федерального закона, чтобы такое право у них было», - заключила она.
Ранее Буцкая заявила «Радиоточке НСН», что в России может появиться «белый» список нянь, а сейчас решаются вопросы об их проверках и образовании.
