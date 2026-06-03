Посол опровергла слова Трампа о том, что Куба просит о помощи
Куба не просит помощи у США и не обсуждает свой суверенитет. Об этом заявила посол республики в Великобритании Исмара Варгас Уолтер, передает ТАСС.
Дипломат ответила на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Гавана якобы «звонит» Вашингтону, нуждаясь в помощи. Посол опровергла «нарратив, при помощи которого Кубу пытаются представить как страну, которая молит Вашингтон о помощи».
«Куба не просит милостыни и не нуждается в благотворительности. Она также не хочет, чтобы США ее финансировали», - подчеркнула Варгас Уолтер.
Как отметила посол, Гавана требует справедливости, в том числе завершения незаконной экономической войны. Также Варгас Уолтер заявила, что канал связи с Соединенными Штатами остается открытым, готовность Кубы к диалогу на равных условиях для «конструктивного урегулирования разногласий» сохраняется.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Вашингтон считает переговоры предпочтительным вариантом урегулирования отношений с Гаваной, но вероятность достижения договоренностей невысока, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Под Смоленском при атаке дронов ВСУ погибли два сотрудника МЧС
- Дмитриев: Европа из-за отказа от российской энергетики потеряла 3 трлн евро
- В Госдуме назвали бессмысленным увеличение лимита дохода для самозанятых
- Дроны ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Петербурге
- Посол опровергла слова Трампа о том, что Куба просит о помощи
- Врач не поверил, что россияне стали жить дольше
- Над территорией России уничтожили 354 украинских дрона
- Мантуров: Самолет «Байкал» начал сертификационные испытания
- В ДНР при атаке дрона на автобус «Москва - Симферополь» погибли семь человек
- В Тамбовской области из-за атаки БПЛА повреждены дом и школа искусств