Захарова назвала удар ВСУ по автобусу в ДНР охотой на людей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на удар ВСУ по рейсовому автобусу в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.

В ДНР при атаке дрона на автобус «Москва - Симферополь» погибли семь человек

Ранее в Енакиево в ДНР украинский ударный дрон атаковал автобус «Москва - Симферополь». В результате погибли семь человек, еще 11 пострадали. После ЧП было возбуждено уголовное дело о теракте, отмечает Ura.ru.

Дипломат назвала случившееся «охотой на людей».

«Своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших - убивают террористическими методами», - заявила Захарова.

Между тем помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что десять пострадавших при атаке на автобус в ДНР, в том числе один ребенок, находятся в больнице.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:ДНРВСУМИД РФМария Захарова

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