Захарова назвала удар ВСУ по автобусу в ДНР охотой на людей

Ранее в Енакиево в ДНР украинский ударный дрон атаковал автобус «Москва - Симферополь». В результате погибли семь человек, еще 11 пострадали. После ЧП было возбуждено уголовное дело о теракте, отмечает Ura.ru.

Дипломат назвала случившееся «охотой на людей».

«Своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших - убивают террористическими методами», - заявила Захарова.

Между тем помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что десять пострадавших при атаке на автобус в ДНР, в том числе один ребенок, находятся в больнице.

