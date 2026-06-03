Захарова назвала удар ВСУ по автобусу в ДНР охотой на людей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на удар ВСУ по рейсовому автобусу в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в Енакиево в ДНР украинский ударный дрон атаковал автобус «Москва - Симферополь». В результате погибли семь человек, еще 11 пострадали. После ЧП было возбуждено уголовное дело о теракте, отмечает Ura.ru.
Дипломат назвала случившееся «охотой на людей».
«Своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших - убивают террористическими методами», - заявила Захарова.
Между тем помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что десять пострадавших при атаке на автобус в ДНР, в том числе один ребенок, находятся в больнице.
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