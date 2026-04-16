Песков: В Кремле обратили внимание на обращение Виктории Бони
16 апреля 202613:27
В Кремле обратили внимание на видеообращение Виктории Бони. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, затронутые телеведущей темы - «действительно резонансные».
«Но, справедливости ради, по ним ведётся большая работа, задействовано большое количество людей. Это всё не оставлено без внимания», — заключил представитель Кремля.
Ранее Новосибирская компания «НЛ Континент», работающая под брендом NL International, подала в суд иск против Бони, которая назвала фирму финансовой пирамидой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
