Минздрав: Запас жизненно необходимых лекарств в РФ составляет восемь месяцев

Запаса лекарств из перечня жизненно необходимых в России хватит на восемь месяцев. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Сегодня запас необходимых и важнейших лекарств у нас составляет восемь месяцев», - приводит его слова ТАСС.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что благодаря действиям правительства поступление лекарств на рынок ускорилось, а уровень обеспеченности препаратами стал более стабильным.

Между тем Федеральная антимонопольная служба снизила цены на семь лекарств из перечня жизненно необходимых препаратов, пишет 360.ru.

