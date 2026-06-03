Минздрав: Запас жизненно необходимых лекарств в РФ составляет восемь месяцев
Запаса лекарств из перечня жизненно необходимых в России хватит на восемь месяцев. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев в ходе Петербургского международного экономического форума.
«Сегодня запас необходимых и важнейших лекарств у нас составляет восемь месяцев», - приводит его слова ТАСС.
Замглавы Минздрава подчеркнул, что благодаря действиям правительства поступление лекарств на рынок ускорилось, а уровень обеспеченности препаратами стал более стабильным.
Между тем Федеральная антимонопольная служба снизила цены на семь лекарств из перечня жизненно необходимых препаратов, пишет 360.ru.
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