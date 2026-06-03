Под Смоленском при атаке дронов ВСУ погибли два сотрудника МЧС

По его словам, минувшей ночью Киев попытался атаковать важные инфраструктурные объекты региона. В области уничтожили и подавили 31 дрон ВСУ.

«В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника расчета 30 ПСЧ ГУ МЧС... по Смоленской области», - написал Анохин на платформе «Макс».

Ранения получили еще двое пожарных, а также один мирный житель. Губернатор пообещал, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь.

Ранее в Енакиево Донецкой Народной Республики дрон ВСУ ударил по рейсовому автобусу «Москва - Симферополь», погибли семь человек, пишет 360.ru.

