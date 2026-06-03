Под Смоленском при атаке дронов ВСУ погибли два сотрудника МЧС
Два сотрудника МЧС погибли после атаки беспилотников в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
По его словам, минувшей ночью Киев попытался атаковать важные инфраструктурные объекты региона. В области уничтожили и подавили 31 дрон ВСУ.
«В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника расчета 30 ПСЧ ГУ МЧС... по Смоленской области», - написал Анохин на платформе «Макс».
Ранения получили еще двое пожарных, а также один мирный житель. Губернатор пообещал, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь.
Ранее в Енакиево Донецкой Народной Республики дрон ВСУ ударил по рейсовому автобусу «Москва - Симферополь», погибли семь человек, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- США опровергли данные о поражении Ираном штаба Пятого флота
- Санкт-Петербург пережил масштабную атаку дронов в ночь перед ПМЭФ
- Под Смоленском при атаке дронов ВСУ погибли два сотрудника МЧС
- Дмитриев: Европа из-за отказа от российской энергетики потеряла 3 трлн евро
- В Госдуме назвали бессмысленным увеличение лимита дохода для самозанятых
- Дроны ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Петербурге
- Посол опровергла слова Трампа о том, что Куба просит о помощи
- Врач не поверил, что россияне стали жить дольше
- Над территорией России уничтожили 354 украинских дрона
- Мантуров: Самолет «Байкал» начал сертификационные испытания