Под Смоленском при атаке дронов ВСУ погибли два сотрудника МЧС

Два сотрудника МЧС погибли после атаки беспилотников в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

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По его словам, минувшей ночью Киев попытался атаковать важные инфраструктурные объекты региона. В области уничтожили и подавили 31 дрон ВСУ.

«В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника расчета 30 ПСЧ ГУ МЧС... по Смоленской области», - написал Анохин на платформе «Макс».

Ранения получили еще двое пожарных, а также один мирный житель. Губернатор пообещал, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь.

Ранее в Енакиево Донецкой Народной Республики дрон ВСУ ударил по рейсовому автобусу «Москва - Симферополь», погибли семь человек, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеМЧСБеспилотникиСмоленск

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