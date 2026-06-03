США опровергли данные о поражении Ираном штаба Пятого флота
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло сведения о поражении авиабазы и комплекса зданий штаба Пятого флота американских ВМС в Бахрейне военными Ирана. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.
Ранее иранский Корпус стражей исламской революции заявил об успешном ударе ракетами и беспилотниками по штабу Пятого флота и по авиабазе США в одной из стран региона, пишет 360.ru.
«Все иранские атаки на американские войска оказались безуспешными», - отметили в CENTCOM.
Командование подчеркнуло, что армия США сохраняет бдительность и готова защитить себя.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- США опровергли данные о поражении Ираном штаба Пятого флота
- Санкт-Петербург пережил масштабную атаку дронов в ночь перед ПМЭФ
- Под Смоленском при атаке дронов ВСУ погибли два сотрудника МЧС
- Дмитриев: Европа из-за отказа от российской энергетики потеряла 3 трлн евро
- В Госдуме назвали бессмысленным увеличение лимита дохода для самозанятых
- Дроны ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Петербурге
- Посол опровергла слова Трампа о том, что Куба просит о помощи
- Врач не поверил, что россияне стали жить дольше
- Над территорией России уничтожили 354 украинских дрона
- Мантуров: Самолет «Байкал» начал сертификационные испытания