США опровергли данные о поражении Ираном штаба Пятого флота

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло сведения о поражении авиабазы и комплекса зданий штаба Пятого флота американских ВМС в Бахрейне военными Ирана. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции заявил об успешном ударе ракетами и беспилотниками по штабу Пятого флота и по авиабазе США в одной из стран региона, пишет 360.ru.

«Все иранские атаки на американские войска оказались безуспешными», - отметили в CENTCOM.

Командование подчеркнуло, что армия США сохраняет бдительность и готова защитить себя.

