В Госдуме назвали бессмысленным увеличение лимита дохода для самозанятых
Введение налога на профессиональный доход помогло огромному количеству людей выйти из тени и начать платить налоги, сказал НСН Артем Кирьянов.
Поднимать лимит дохода для самозанятых нет смысла, поскольку они крайне редко зарабатывают больше 200 тысяч рублей в месяц, этот эксперимент будет завершен в срок. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Первый заместитель комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил продлить действие специального налогового режима для самозанятых до 2035 года, а также повысить лимит дохода до 3 миллионов рублей с введением механизма ежегодной индексации такого лимита. Обращение депутат отправил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает РИА Новости. По словам Кирьянова, эксперимент будет завершен в срок, то есть 31 декабря 2028 года, а в повышении лимита дохода нет смысла.
«Во-первых, эксперимент, рассчитанный на десять лет, будет завершен в срок. Никаких нововведений в этой части, особенно ухудшающих положение людей, до окончания эксперимента не будет. Во-вторых, статистика говорит о том, что доход очень небольшого процента самозанятых выходит за рамки 200 тысяч рублей в месяц — он близок к статистической погрешности. Предложение повысить лимит дохода обсуждалось, но реализовывать его не имеет смысла. В-третьих, по окончании эксперимента будет сделан анализ результатов применения налогов на профессиональный доход, соответственно, будут приниматься дальнейшие решения, которые будут увязаны с другими статусами, субъектами предпринимательской деятельности, развитием экономики. Здесь нужно думать о новых конструкциях, которые максимально упрощали бы жизнь тех, кто либо только входит в бизнес, либо в рамках сегодняшнего формата самозанятости обеспечивает себя и свои семьи. До конца эксперимента есть время, надо будет предложить устраивающую в дальнейшем конструкцию того, как будет изменяться статус самозанятого или формат налога», — сказал Кирьянов.
Собеседник НСН добавил, что цели введения налога на профессиональный доход были достигнуты.
«Цели самозанятости достигнуты — огромное количество людей вышло из тени, очень многие впервые в жизни стали налогоплательщиками. Надо смотреть, как дальше будет развиваться ситуация», — подытожил он.
Ранее юрист компании «Трудовой консалтинг», эксперт по Трудовому праву Галина Енютина заявила, что компании пытаются уйти от налогов за счет оформления работников как самозанятых, а государству нужны эти деньги, поэтому контроль в этой сфере будет усиливаться. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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