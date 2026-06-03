Поднимать лимит дохода для самозанятых нет смысла, поскольку они крайне редко зарабатывают больше 200 тысяч рублей в месяц, этот эксперимент будет завершен в срок. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Первый заместитель комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил продлить действие специального налогового режима для самозанятых до 2035 года, а также повысить лимит дохода до 3 миллионов рублей с введением механизма ежегодной индексации такого лимита. Обращение депутат отправил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает РИА Новости. По словам Кирьянова, эксперимент будет завершен в срок, то есть 31 декабря 2028 года, а в повышении лимита дохода нет смысла.