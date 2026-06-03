Дэвид Бекхэм получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Звезда в честь бывшего футболиста сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма появится на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом пишет Variety.

По данным издания, церемония открытия звезды запланирована на 12 июня.

Дэвиду Бекхэму 51 год, игрок выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Лос-Анджелес Гэлакси» и завершил карьеру футболиста в 2013 году. В 2025-м спортсмена удостоили рыцарского титула за заслуги перед футболом и британским обществом. Бекхэм был посвящен в рыцари королем Великобритании Карлом III, пишет Ura.ru.

