Дэвид Бекхэм получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Звезда в честь бывшего футболиста сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма появится на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом пишет Variety.
По данным издания, церемония открытия звезды запланирована на 12 июня.
Дэвиду Бекхэму 51 год, игрок выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Лос-Анджелес Гэлакси» и завершил карьеру футболиста в 2013 году. В 2025-м спортсмена удостоили рыцарского титула за заслуги перед футболом и британским обществом. Бекхэм был посвящен в рыцари королем Великобритании Карлом III, пишет Ura.ru.
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