Дмитриев: Европа из-за отказа от российской энергетики потеряла 3 трлн евро
Европейские страны потеряли почти 3 трлн евро из-за отказа от российской энергетики. Об этом рассказал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме.
«И Германия, и другие страны Европы видят, что от отказа от российской энергетики они уже потеряли около 3 триллионов евро», - цитирует Дмитриева РИА Новости.
Глава РФПИ добавил, что фактически европейцы приводят свою экономику к коллапсу.
Ранее Дмитриев обратил внимание, что на ПМЭФ будут представлены более 130 стран, так как «суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм», пишет 360.ru.
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