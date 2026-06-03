Дмитриев: Европа из-за отказа от российской энергетики потеряла 3 трлн евро

Европейские страны потеряли почти 3 трлн евро из-за отказа от российской энергетики. Об этом рассказал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме.

«И Германия, и другие страны Европы видят, что от отказа от российской энергетики они уже потеряли около 3 триллионов евро», - цитирует Дмитриева РИА Новости.

Глава РФПИ добавил, что фактически европейцы приводят свою экономику к коллапсу.

Ранее Дмитриев обратил внимание, что на ПМЭФ будут представлены более 130 стран, так как «суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм», пишет 360.ru.

