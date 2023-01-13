«Колода карт!»: Васильев оценил шансы россиянки и украинки стать «Мисс Вселенной»

Историк моды Александр Васильев в беседе с НСН поздравил россиянку Анну Линникову с выходом в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная», но допустил, что корона может достаться представительнице Украины.

Ранее сообщалось, что «Мисс Россия — 2022», 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга вышла в полуфинал конкурса красоты «Мисс Вселенная», проходящего в американском городе Новый Орлеан.