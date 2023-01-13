«Колода карт!»: Васильев оценил шансы россиянки и украинки стать «Мисс Вселенной»

Александр Васильев в эфире НСН призвал россиянку не расстраиваться даже, если она займет второе или третье место. 

Историк моды Александр Васильев в беседе с НСН поздравил россиянку Анну Линникову с выходом в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная», но допустил, что корона может достаться представительнице Украины.

Ранее сообщалось, что «Мисс Россия — 2022», 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга вышла в полуфинал конкурса красоты «Мисс Вселенная», проходящего в американском городе Новый Орлеан.

Россиянка Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»
«Я ее поздравляю. Конечно, политика играет роль, и часто выигрывают представительницы тех стран, на которых сейчас сфокусирован интерес. Я не удивлюсь, если корону "Мисс Вселенной" получит украинка. Решение судей еще и эмоционально, это всегда так. Решение может быть политизировано, а может и не быть. Это как колода карт: вы никогда не знаете, что вам дадут. В любом случае интересно. Это трудное дело. Я за то, чтобы люди там участвовали, полностью поддерживаю всех участниц из любых стран», - сказал Васильев.

При этом он призвал Линникову не расстраиваться, даже если она займет второе место.

«Не все могут пережить успех или не успех. Представляете, если она получит второе место или третье, ей что по этому поводу надо топиться? Нет, конечно. Уже тот факт, что она прошла в финал, – это очень почетно», - подчеркнул историк моды.

Васильев также рассказал о коррупции на конкурсах красоты и объяснил, почему чаще всего корона «Мисс Вселенной» достается латиноамериканкам.

«Я слежу за конкурсами красоты, даже за теми, которые проводятся в России, часто бываю в жюри. Этих конкурсов очень много, а самая коррумпированная страна Филиппины, там первое место стоит миллион долларов. Это будет локальная мисс, но покупных мест очень много во многих странах. Эти конкурсы могут быть проплачены. При этом по статистике, чаще всего побеждают представительницы Венесуэлы и других стран Карибского бассейна, потому что у них стоит задача воспитать с детских лет красавицу для конкурса красоты. Например, в Бразилии конкурсы красоты начинаются с трехлетнего возраста и заканчиваются 70-летними, это культ», - заключил собеседник НСН.
Украина попросила отстранить россиянку от конкурса «Мисс Вселенная»

При этом он уточнил, что не знает, является ли проплаченным конкурс «Мисс Вселенная».

Ранее сообщалось, что победителем международного музыкального конкурса «Евровидение-2022», который проходил в Италии, стала украинская группа Kalush Orchestra.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:Конкурс КрасотыАлександр Васильев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры