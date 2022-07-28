Украина попросила отстранить россиянку от конкурса «Мисс Вселенная»

Украина призвала организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» отстранить от участия в нем россиянку Анну Линникову, сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение отправили обладательница титула «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях и организаторы конкурса, проходившего в этой стране.

Они также предложили «забанить» Россию во всем цивилизованном мире.

Ранее глава министерства молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены намерены бойкотировать соревнования, на которые допустят россиян или белорусов.

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ФОТО: press.missuniverse.com
ТЕГИ:Санкции Против РоссииКонкурс КрасотыУкраина
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