Украина попросила отстранить россиянку от конкурса «Мисс Вселенная»
Украина призвала организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» отстранить от участия в нем россиянку Анну Линникову, сообщает РИА Новости.
Соответствующее обращение отправили обладательница титула «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях и организаторы конкурса, проходившего в этой стране.
Они также предложили «забанить» Россию во всем цивилизованном мире.
Ранее глава министерства молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены намерены бойкотировать соревнования, на которые допустят россиян или белорусов.
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