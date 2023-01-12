Россиянка Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»
Уроженка Оренбурга Анна Линникова прошла в полуфинал конкурса красоты «Мисс Вселенная». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
Отмечается, что полуфинал 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная» состоялся в Новом Орлеане. В его рамках участницы поборолись за право войти в топ-16 самых красивых девушек в мире.
Так, Линникова на конкурсе дефилировала в купальнике цвета фуксии, прошла по подиуму в ярко-алом вечернем платье от дизайнера из Санкт-Петербурга. Кроме того, модель вышла в национальном костюме «Корона Российской империи», который был выполнен из шелкового бархата с жемчугом и полудрагоценными камнями. Подчеркивается, что костюм был создан совместно с Эрмитажем.
«Анна Линникова под овации зала эффектно представила свою страну, выступив перед миллионной аудиторией в полуфинале международного конкурса», – говорится в сообщении.
Ранее, в июле прошлого года, Анна Линникова получила статус «Мисс Россия — 2022», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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