Коллекторы поспорили с Мироновым насчет запрета их деятельности
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств в эфире НСН поспорил с лидером партии «Справедливая Россия — За Правду» из-за его слов об угрозе национальной безопасности страны.
В России необходимо полностью запретить работу коллекторских агентств, заявил глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. Он считает, что работа коллекторов ставит под угрозу национальную безопасность России, потому что частные компании берут на себя обязанности судебных приставов. По мнению политика, это ведет к разрушению государственной системы.
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что Миронов сам голосовал о принятии закона о коллекторах, у которых разные функции с судебными приставами.
«Он согласен выступить с заявлением, что он ошибся тогда? Если он считает, что национальной безопасности угрожает то, что кто-то берет на себя функцию приставов, мы рекомендуем ему посмотреть закон номер 229, который гласит, что приставы работают только на основании решения суда, а коллекторы работают на досудебной стадии. У коллекторов нет никаких силовых функций. Рекомендуем снова господину Миронову почитать закон, за который он голосовал. Никто никаких государственных функций не забирает. Никаких функций применения силы у коллекторов нет. Есть уголовный кодекс, который и без того, что записано в законе, жестко запрещает любые нарушения закона», - уточнил он.
Собеседник НСН объяснил, что без коллекторов банкам пришлось бы обращаться за аналогичными услугами к менее профессиональным людям, тратить время на их подготовку, в результате чего это отразилось бы на доступности кредитов для населения.
«Банки нанимают представителей для работы с проблемными долгами, потому что у них не хватает собственных ресурсов. Берем ситуацию прошлого года. Резко выросла просрочка. Чтобы банк сам работал с этими людьми по телефону, отправлял почтовые уведомления и прочее, он должен нанять людей, научить их, следить за ними. Он потратит на это три-четыре месяца. А если не отправлять уведомления, она станет безвозвратной, бессрочной. Банк вынужден нанимать представителей. Он и нанимает профессиональных людей, которые давно организовали кол-центры, имеют оборудование, записывают все исходящие разговоры. Если запретить профессиональный аутсорсинг, то есть профессиональное разделение труда, то мы вернемся в доисторическое время. Это все снизит ценовую доступность», - отметил он.
Ранее сообщалось, что большинство должников в России, допускающих просрочку по займам, делают это из-за финансовых трудностей. Такие сведения предоставили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. За 2020 год доля называющих такую причину увеличилась с 50% до 75%.
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