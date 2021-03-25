Коллекторы поспорили с Мироновым насчет запрета их деятельности

В России необходимо полностью запретить работу коллекторских агентств, заявил глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. Он считает, что работа коллекторов ставит под угрозу национальную безопасность России, потому что частные компании берут на себя обязанности судебных приставов. По мнению политика, это ведет к разрушению государственной системы.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что Миронов сам голосовал о принятии закона о коллекторах, у которых разные функции с судебными приставами.

«Он согласен выступить с заявлением, что он ошибся тогда? Если он считает, что национальной безопасности угрожает то, что кто-то берет на себя функцию приставов, мы рекомендуем ему посмотреть закон номер 229, который гласит, что приставы работают только на основании решения суда, а коллекторы работают на досудебной стадии. У коллекторов нет никаких силовых функций. Рекомендуем снова господину Миронову почитать закон, за который он голосовал. Никто никаких государственных функций не забирает. Никаких функций применения силы у коллекторов нет. Есть уголовный кодекс, который и без того, что записано в законе, жестко запрещает любые нарушения закона», - уточнил он.