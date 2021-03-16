Расходы на миллионы. COVID толкнул организаторов концертов в долговую яму

«В какой-то момент стало понятно, что все это затягивается надолго, а расходы продолжают капать. Вот таким вот образом эта долговая яма и образовывается», - рассказал Ларин.

6 июля 2020 года правительством РФ было принято постановление, разрешающее организаторам не возвращать деньги за билеты зрителям на перенесенные мероприятия. Возврату подлежат только деньги за отмененные концерты.

Этого постановления организаторы массовых мероприятий очень ждали, оно помогло индустрии вздохнуть более или менее свободно в условиях новой реальности.

«Ты деньги вложил в рекламу, в артиста, в логистку, а мероприятия не случилось, и эти деньги ты должен вернуть зрителям. Если у тебя есть "подушка безопасности", то ты возвращаешь деньги, что мы и начали делать. И когда идет речь об одном мероприятии или максимум двух, то это возможно. А когда речь идет о десяти мероприятиях сразу, то это одномоментная нагрузка – в один день – в один день возьми и верни билетов на 5 млн рублей, конечно, это невозможно», - сказал руководитель FEELEE MANAGEMENT.

Как отмечают участники концертного рынка, сложно даже предположить, какой ущерб был нанесен индустрии за последнее время. Потери организаторов зависят от того, были ли туры, которые также не состоялись, были ли договоренности с иностранными артистами. О потерях своей компании Алексей Ларин говорит прямо.

«За прошлый год мы потеряли около 20 млн рублей. Учитывая, что мы большую часть мероприятий смогли все же сохранить и перенести. Отмен у нас было мало, какие-то концерты еще остаются нами не проведёнными. И мы планируем их провести уже весной этого года. В общем океане индустрии наши потери не самые большие, особенно по сравнению с коллегами, которые занимаются мировыми турами», - отмечает он.

За год концертная индустрия успела подстроиться под новую реальность, концерты хоть и с ограничениями – сейчас можно заполнять только 50% от вместимости зала – но проходят.