Расходы на миллионы. COVID толкнул организаторов концертов в долговую яму
Руководитель FEELEE MANAGEMENT Алексей Ларин в интервью НСН рассказал, как изменилась музыкальная индустрия за последний год запретов и ограничений на массовые мероприятия в Москве.
В марте прошлого года указом мэра Москвы Сергея Собянина было запрещено проводить массовые мероприятия более чем на 50 человек в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сначала численность массовых мероприятий была ограничена пятью тысячами, после - 50 посетителями, но уже спустя пару недель, 16 марта вышел новый указ, запрещающий проведение любых массовых мероприятий до 10 апреля 2020 года.
Руководитель FEELEE MANAGEMENT Алексей Ларин в интервью НСН вспомнил, как концертная индустрия отреагировала на запрет:
«Идет процесс, идет оборот. В продаже стоит, допустим, 10 мероприятий, по которым ты продаешь билеты, вкладываешь деньги в рекламу, берешь деньги с проданных билетов и опять вкладываешь в рекламу, вкладываешь в предоплаты артистам, покупаешь билеты (логистика). И когда тебе говорят, что ты не можешь работать дальше, тут же встают продажи билетов, а деньги, которые у тебя были, ты уже вложил в следующее мероприятие: ты сделал предоплату артистам и так далее», - рассказал собеседник агентства.
Год назад никто не думал, что запрет продлится так долго – первые концерты в столице начались только в конце лета. По словам Алексея Ларина, никто не мог предположить, сколько продлится запрет на проведение концертов, и все продолжали работать, то есть нести убытки. Объявление о запрете концертной деятельности вызвало коллапс в системе работы индустрии массовых мероприятий: доход от продажи билетов резко остановился, а расходы на рекламу и финансовые договоренности с артистами все еще действовали.
«В какой-то момент стало понятно, что все это затягивается надолго, а расходы продолжают капать. Вот таким вот образом эта долговая яма и образовывается», - рассказал Ларин.
6 июля 2020 года правительством РФ было принято постановление, разрешающее организаторам не возвращать деньги за билеты зрителям на перенесенные мероприятия. Возврату подлежат только деньги за отмененные концерты.
Этого постановления организаторы массовых мероприятий очень ждали, оно помогло индустрии вздохнуть более или менее свободно в условиях новой реальности.
«Ты деньги вложил в рекламу, в артиста, в логистку, а мероприятия не случилось, и эти деньги ты должен вернуть зрителям. Если у тебя есть "подушка безопасности", то ты возвращаешь деньги, что мы и начали делать. И когда идет речь об одном мероприятии или максимум двух, то это возможно. А когда речь идет о десяти мероприятиях сразу, то это одномоментная нагрузка – в один день – в один день возьми и верни билетов на 5 млн рублей, конечно, это невозможно», - сказал руководитель FEELEE MANAGEMENT.
Как отмечают участники концертного рынка, сложно даже предположить, какой ущерб был нанесен индустрии за последнее время. Потери организаторов зависят от того, были ли туры, которые также не состоялись, были ли договоренности с иностранными артистами. О потерях своей компании Алексей Ларин говорит прямо.
«За прошлый год мы потеряли около 20 млн рублей. Учитывая, что мы большую часть мероприятий смогли все же сохранить и перенести. Отмен у нас было мало, какие-то концерты еще остаются нами не проведёнными. И мы планируем их провести уже весной этого года. В общем океане индустрии наши потери не самые большие, особенно по сравнению с коллегами, которые занимаются мировыми турами», - отмечает он.
За год концертная индустрия успела подстроиться под новую реальность, концерты хоть и с ограничениями – сейчас можно заполнять только 50% от вместимости зала – но проходят.
Однако говорить о том, что сфера массовых мероприятий полностью оправилась, рано. На свои привычные обороты, по мнению Ларина, индустрия сможет вернуться только спустя полтора года с момента отмены всех действующих ограничений.
Пока же «пациент скорее мертв, чем жив».
Сегодня в Москве действуют ограничения по заполняемости зала в 50%, кроме того, есть ряд мер, которые площадки обязаны соблюдать при организации массового мероприятия: шахматная рассадка посетителей, или обязательное соблюдение социальной дистанции зрителями на танцполе, проверка температуры зрителей на входе, выдача масок и перчаток, обязательны и антисептические средства в уборных и так далее. За не соблюдение зрителями правил безопасности концертная площадка может быть закрыта сроком до 90 дней или оштрафована на 500 тысяч рублей. За соблюдением правил безопасности на концертах следят представители ОАТИ и Роспотребнадзора.
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