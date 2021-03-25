Миронов предложил запретить работу коллекторов

Глава партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов заявил, что коллекторские агентства угрожают национальной безопасности РФ, сообщает Ura.ru.

По его словам, частные компании, по сути, выполняют обязанности судебных приставов, что ведёт к разрушению государственной системы, поэтому работу коллекторов следует полностью запретить.

Миронов добавил, что в случае запрета деятельности коллекторских агентств, банки могут ужесточить кредитную политику и получить кредит станет сложнее.

Также парламентарий высказался за введение наказания за незаконные действия коллекторов, отметив, что они могут найти возможность продолжить свою деятельность, не нарушая закон.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за угрозы и применение насилия в рамках коллекторской деятельности, сообщает журнал «Профиль».

