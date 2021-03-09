Коллекторы сообщили причины неплатежей россиян по кредитам

60% должников ссылаются на снижение дохода, а 40% – на потерю работы и отсутствие дохода.

Банки, как правило, используют манипуляции, когда хотят навязать свои продукты, особенно если речь идет о крупном кредите, сообщает «Прайм» со ссылкой на генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского.

По его словам, финансовому учреждению нужно продать страховку, которая может оказаться в несколько раз дороже, чем у конкурентов.

