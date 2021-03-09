Коллекторы сообщили причины неплатежей россиян по кредитам

Большинство должников в России, допускающих просрочку по займам, делают это из-за финансовых трудностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

За 2020 год доля называющих такую причину увеличилась с 50 до 75 процентов. Кредитные обязательства есть у 60 процентов экономически активного населения страны, а каждый 12-й экономически активный россиянин имеет просроченные платежи по ссудам.

Банки в два раза реже стали выдавать россиянам кредитные карты

60% должников ссылаются на снижение дохода, а 40% – на потерю работы и отсутствие дохода.

Банки, как правило, используют манипуляции, когда хотят навязать свои продукты, особенно если речь идет о крупном кредите, сообщает «Прайм» со ссылкой на генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского.

По его словам, финансовому учреждению нужно продать страховку, которая может оказаться в несколько раз дороже, чем у конкурентов.

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