Число заболевших COVID-19 в Москве приближается к 5 тысячам

В мире же, по данным Всемирной организации здравоохранения, заболевшими на сегодня числятся 1 277 962 человек, выздоровело 264 439, смертей 69 555.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему зафиксировано в США (336 851 заразившихся, 9620 смертей), а количество умерших – в Италии и Испании (15887 и 13055 соответственно). Далее идут Германия, где числятся 100 132 заболевших и насчитывается 1584 умерших, и Франция – 92 839 заболевших и 8078 умерших. Шестым по счету идет Китай, где в первые и был выявлен COVID-19 в декабре 2019 года. Сегодня число заражений там составляет 83 039 случаев, 3340 смертей, 77 367 выздоровели.

Тем временем, китайские врачи назвали самую незащищенную группу пациентов, которые умирали в стране от коронавируса — это мужчины в возрасте от 50 лет, имеющие хронические заболевания.

Также ранее шеф-редактор итальянского музыкального телеканала FaceBox TV рассказал в эфире НСН о ситуации в стране из-за коронавируса.

В России же начали массовое тестирование граждан на выявление коронавируса. С 6 апреля сдать тест можно на коммерческой основе. За анализами специалисты Роспотребнадзора будут приходить домой.

