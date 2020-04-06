Число заболевших COVID-19 в Москве приближается к 5 тысячам
На планете сегодня заболевшими числятся 1 277 962 человек, из них погибли 69 555.
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день, 6 апреля, в России подтверждено 6343 случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Из них 954 случая выявили за последние сутки. Выздоровело 406 человек, стали жертвами COVID-19 47 россиян. Всего было проведено тестов 758 401.
Эпицентром распространения заболевания в России по-прежнему остается Москва, где сегодня находятся под наблюдением врачей 4484 человека. На втором месте по количеству заболевших – Подмосковье (387 случая заболевания), на третьем – Санкт-Петербург (226). Наилучшая ситуация наблюдается в Республике Ингушетия, Магаданской области и Забайкальском крае – по одному заболевшему.
В мире же, по данным Всемирной организации здравоохранения, заболевшими на сегодня числятся 1 277 962 человек, выздоровело 264 439, смертей 69 555.
Наибольшее количество заболевших по-прежнему зафиксировано в США (336 851 заразившихся, 9620 смертей), а количество умерших – в Италии и Испании (15887 и 13055 соответственно). Далее идут Германия, где числятся 100 132 заболевших и насчитывается 1584 умерших, и Франция – 92 839 заболевших и 8078 умерших. Шестым по счету идет Китай, где в первые и был выявлен COVID-19 в декабре 2019 года. Сегодня число заражений там составляет 83 039 случаев, 3340 смертей, 77 367 выздоровели.
Тем временем, китайские врачи назвали самую незащищенную группу пациентов, которые умирали в стране от коронавируса — это мужчины в возрасте от 50 лет, имеющие хронические заболевания.
Также ранее шеф-редактор итальянского музыкального телеканала FaceBox TV рассказал в эфире НСН о ситуации в стране из-за коронавируса.
В России же начали массовое тестирование граждан на выявление коронавируса. С 6 апреля сдать тест можно на коммерческой основе. За анализами специалисты Роспотребнадзора будут приходить домой.
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