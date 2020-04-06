СМИ: Япония введет чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

По его данным, о решении ввести ЧС будет объявлено 7 апреля, в силу вступит такой режим со среды, 8 апреля. Скорее всего, режим ЧС будет введен в Токио и Осаке, власти которых давно об этом просят.

Режим ЧС предполагает расширение полномочий властей префектур, которые смогут вводить различные ограничения, в том числе прав человека, для борьбы с инфекцией. Однако закон не разрешает полностью закрывать города, запрещать работу частных компаний и не предусматривает наказание для граждан, нарушающих введенные ограничения.

Число зараженных новым коронавирусом в Японии составляет 4 563, умерли 104.

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в интервью НСН оценил ситуацию в России по распространению коронавируса как более стабильную, чем в других странах.

«Коллеги в Европе, США, конечно, сообщают нам о ситуации в странах, где работают. Могу сказать, что по сравнению с ними в России положение дел значительно лучше, чем за рубежом, тем более – в Соединенных Штатах. Своевременные ограничения, которые введены в нашей стране, в этом смысле, конечно, помогли», - отметил вирусолог.















