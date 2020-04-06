Новости за ночь: В России начали массовое тестирование на COVID-19

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнет массовый скрининг желающих провериться на наличие COVID-19. Об этом говорится на сайте ведомства. С 6 апреля сдать тест можно на коммерческой основе.

Специалисты Роспотребнадзора с помощью высокоточной тест-системы, разработанной учеными Центрального НИИ Эпидемиологии, проведут анализ дома у гражданина, передает РИА ФАН.

Такие тесты способны выявить заболевание на ранней стадии, даже если у человека нет каких-либо симптомов недуга, отмечает Ura.ru.

В результате ведомство намерено бороться с эпидемией по плану: «выявляй, разобщай, лечи».

Специалист возьмет мазок из ротоглотки, затем он будет доставлен в лабораторию, а результат будет готов в течение одного-двух дней. Гражданин получит его на электронную почту, пишет «Газета.ру».

На данный момент такая услуга предоставляется только жителям Москвы и Московской области.

Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что Роспотребнадзор планирует определить число российских граждан, которые обладают иммунитетом к коронавирусу.

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в интервью НСН оценил ситуации в России по распространению коронавируса как более стабильную, чем в других странах.

«Коллеги в Европе, США, конечно, сообщают нам о ситуации в странах, где работают. Могу сказать, что по сравнению с ними в России положение дел значительно лучше, чем за рубежом, тем более – в Соединенных Штатах. Своевременные ограничения, которые введены в нашей стране, в этом смысле, конечно, помогли», - отметил вирусолог.