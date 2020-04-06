В Италии рассказали о подготовке к затяжному карантину

«Ситуация в Италии критическая. Страна полностью не функционирует. Улицы перекрыты. В некоторых регионах, чтобы съездить в другой город, люди обязаны получать специальное разрешение. Правда, есть и хорошие новости: благодаря карантину уменьшилось загрязнение природы. Небо синее, реки становятся чище, воздух более свежий», - заметил он.

По словам журналиста, люди стараются не показываться на улицах.

«Народу на улицах немного. Только те, кому надо в супермаркет, аптеку или на почту оплатить счета. Попасть к доктору нелегко. Хотя частные врачи продолжают принимать пациентов, но только обычных, без коронавируса. И к ним мало кто ходит. Нам запрещено удаляться от дома больше чем на 400 метров», - пояснил собеседник НСН.

По словам журналиста, итальянцы уже начали готовиться к затяжному кризису.

«Правительство нам не сообщает, как обстоят дела в действительности. Вероятно, потому что для них это тоже совершенно новая, незнакомая ситуация. Мы думаем, она продлится еще какое-то время, потому что даже если кажется, что становится лучше, то это не значит, что вирус побежден. Поэтому нам нужно продолжать карантин для снижения рисков. Ситуация очень серьезная не только в Италии, но по всему миру, поэтому нужно поддерживать друг друга, помогать другим странам. Потому что пока пандемия бушует у других, это означает, что вирус может в любой момент вернуться и к вам», - пояснил Кинг.

Несмотря на критические выпады в итальянских СМИ против предоставленной Россией помощи, которая якобы была неэффективной, итальянцы благодарны нашей стране.

«Люди очень благодарны России и Путину за большую помощь Италии. Большинство итальянцев любят Россию. И я первый среди них», - подчеркнул шеф-редактор FaceBox TV.

Напомним, ранее газета La Stampa опубликовала материал, в которого утверждалось, что глава правительства Италии Джузеппе Конте согласился принять помощь России якобы исключительно для укрепления личных отношений с российским руководством.