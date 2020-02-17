Когда зарплаты не тянут: Названы регионы РФ с лучшим качеством жизни

За последний регион практически не изменился и состав топ-10 лучших по качеству жизни регионов. Из него выбыла только Липецкая область – вместо неё добавилась Ленинградская, которая поднялась с 11-го места на восьмое. С списке лучших по-прежнему Татарстан, Белгородская область, Краснодарский края, Воронежская и Калининградская области, а также Югра.

За пределами десятки остаются такие достаточно богатые регионы, как Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа. Прошлогоднее исследование показало, что по уровню зарплат они сопоставимы с Москвой – почти треть местных жителей получают выше 100 тысяч рублей. Эти регионы лидируют, в частности, по размеру зарплат учителей, указывал Росстат. Тем не менее, такая статистика весьма условна, заявил НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Росстат считает то, что ему предлагают директора и управление образования. Официальные сведения зарплат, вероятно, такие. Одновременно, безусловно, эти зарплаты не соответствуют реальным зарплатам учителей, которые в этих регионах работают. Это связано не только с двойными и более нагрузками, но и с различными другими способами по "рисованию" таких зарплат», - объяснил он.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН также призвал с недоверием относиться к официальной статистике.

«Когда Росстат нам говорит, что в России официально за чертой бедности, в нищете находятся 19 миллионов человек – это много и страшно, но нужно понимать, что реальная картина гораздо хуже. Сегодня в бедности реально живет минимум около 50 процентов населения страны», - утверждал он.

Интересно, что регионы с самыми низкими зарплатами (Дагестан, Орловская область и Кабардино-Балкария) не входят в число худших по качеству жизни в стране. Кабардино-Балкария, например, согласно исследованию РИА Новости в прошлом году даже поднялась на одну позицию, покинув последнюю десятку.

