Когда зарплаты не тянут: Названы регионы РФ с лучшим качеством жизни
Несмотря на самые высокие в стране зарплаты, северные регионы России не вошли в число лидеров по качеству жизни.
Москва, Санкт-Петербург и Московская область заняли самые высокие места в исследовании РИА Новости о качестве жизни в регионах России по итогам 2019 года. Каск отмечают эксперты, первая тройка остаётся неизменной уже много лет, и в ближайшие годы ситуация не изменится. Оба столичных региона выигрывают за счёт высокого уровня экономического и социального развития и развитой инфраструктуры.
За последний регион практически не изменился и состав топ-10 лучших по качеству жизни регионов. Из него выбыла только Липецкая область – вместо неё добавилась Ленинградская, которая поднялась с 11-го места на восьмое. С списке лучших по-прежнему Татарстан, Белгородская область, Краснодарский края, Воронежская и Калининградская области, а также Югра.
За пределами десятки остаются такие достаточно богатые регионы, как Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа. Прошлогоднее исследование показало, что по уровню зарплат они сопоставимы с Москвой – почти треть местных жителей получают выше 100 тысяч рублей. Эти регионы лидируют, в частности, по размеру зарплат учителей, указывал Росстат. Тем не менее, такая статистика весьма условна, заявил НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
«Росстат считает то, что ему предлагают директора и управление образования. Официальные сведения зарплат, вероятно, такие. Одновременно, безусловно, эти зарплаты не соответствуют реальным зарплатам учителей, которые в этих регионах работают. Это связано не только с двойными и более нагрузками, но и с различными другими способами по "рисованию" таких зарплат», - объяснил он.
Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН также призвал с недоверием относиться к официальной статистике.
«Когда Росстат нам говорит, что в России официально за чертой бедности, в нищете находятся 19 миллионов человек – это много и страшно, но нужно понимать, что реальная картина гораздо хуже. Сегодня в бедности реально живет минимум около 50 процентов населения страны», - утверждал он.
Интересно, что регионы с самыми низкими зарплатами (Дагестан, Орловская область и Кабардино-Балкария) не входят в число худших по качеству жизни в стране. Кабардино-Балкария, например, согласно исследованию РИА Новости в прошлом году даже поднялась на одну позицию, покинув последнюю десятку.
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