Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами. Исследование, которое провели РИА Новости показало, что в шести регионах России более 20 процентов населения получают зарплаты, размер которых превышает 100 тысяч рублей в месяц.
Наиболее часто превышает этот показатель заработная плата на Чукотке, пишет Газета.ру. Здесь обладателями ежемесячного дохода свыше 100 тысяч рублей являются 32 процента граждан. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 31,7 процента. Замкнула тройку лидеров российская столица Москва. Здесь зарплату, превышающую 100 тысяч рублей, получают 27,4 процента жителей, уточняют Известия.
Также стало известно, что в 25 российских субъектах более 20 процентов жителей получают зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц. Как сообщает Ura.ru, в прошлом году такая ситуация наблюдалась в 59 регионах.
Ранее глобальное исследование потребительского доверия The Conference Board и Nielsen выяснило, что экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян. При этом 2019-ый год, к счастью, не похож на кризисные 2008 или 2014-ый. Так почему же россияне всё больше волнуются по поводу экономики. Об этом НСН спросила у руководителя центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова.
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