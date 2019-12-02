Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Наиболее часто превышает этот показатель заработная плата на Чукотке, пишет Газета.ру. Здесь обладателями ежемесячного дохода свыше 100 тысяч рублей являются 32 процента граждан. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 31,7 процента. Замкнула тройку лидеров российская столица Москва. Здесь зарплату, превышающую 100 тысяч рублей, получают 27,4 процента жителей, уточняют Известия.

Также стало известно, что в 25 российских субъектах более 20 процентов жителей получают зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц. Как сообщает Ura.ru, в прошлом году такая ситуация наблюдалась в 59 регионах.

Ранее глобальное исследование потребительского доверия The Conference Board и Nielsen выяснило, что экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян. При этом 2019-ый год, к счастью, не похож на кризисные 2008 или 2014-ый. Так почему же россияне всё больше волнуются по поводу экономики. Об этом НСН спросила у руководителя центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова.



