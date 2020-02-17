Новости за ночь: Названы лучшие по качеству жизни российские регионы

Все три региона располагают развитой инфраструктурой, характеризуются высоким уровнем развития социальной сферы и экономики. По оценкам экспертов, их показатели в ближайшие годы останутся недосягаемы для других регионов.

В топ-10 по качеству жизни также входят республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ленинградская область, Калининградская область и Югра. Единственное существенное изменение по сравнению с прошлым годом – перемещение Ленобласти с 11-й строчки на восьмую.

Десятка худших по качеству жизни регионов России в прошлом году тоже практически не изменилась. В неё по-прежнему входят Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Из последней десятки вышла Кабардино-Балкария, Северная Осетия опустилась с 65-го места на 79-е. Во всех перечисленных регионах эксперты наблюдают невысокий уровень социально-экономического развития, высокую безработицу и отставание по доходам населения.

