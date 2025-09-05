Российские авторы почувствовали свою аудиторию, поэтому их книги стали активнее покупать, чем иностранную литературу, рассказала НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Доля отечественных авторов в продажах наиболее популярных книг в России по итогам первой половины 2025 года впервые выросла до 46%, показал Всероссийский книжный рейтинг. Среди лидеров по количеству проданных книг — автор молодежных романов Анна Джейн, фантаст Виктор Дашкевич и автор бестселлера «Трансерфинг Реальности» Вадим Зеланд, сообщили в РБК. Писарева отметила, что эти писатели попали в запрос аудитории.