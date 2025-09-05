Книжные сервисы поспорили, какую литературу читают россияне

Россияне стали активно покупать отечественные книги, заявила НСН Екатерина Писарева, но в этой статистике все не так просто, отметила Ольга Олюшина.

Российские авторы почувствовали свою аудиторию, поэтому их книги стали активнее покупать, чем иностранную литературу, рассказала НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Доля отечественных авторов в продажах наиболее популярных книг в России по итогам первой половины 2025 года впервые выросла до 46%, показал Всероссийский книжный рейтинг. Среди лидеров по количеству проданных книг — автор молодежных романов Анна Джейн, фантаст Виктор Дашкевич и автор бестселлера «Трансерфинг Реальности» Вадим Зеланд, сообщили в РБК. Писарева отметила, что эти писатели попали в запрос аудитории.

«Российские авторы сегодня пользуются большой популярностью по разным причинам. Во-первых, они конкурентоспособны и ничем не уступают зарубежным. Во-вторых, они попадают в запрос аудитории и ее боли. Если взглянуть на всероссийский книжный рейтинг, то можно увидеть, что в топ-50 попали Ольга Примаченко с бестселлером “К себе нежно”, Виктор Дашкевич, который удовлетворил читательский запрос на ретро-детективы и имперский сеттинг, и Анна Джейн, книги которой относятся к столь любимому читателями направлению любовной литературы», — указала она.

С таким мнением не согласилась директор по внешним коммуникациям сети «Читай-город» Ольга Олюшина. Она рассказала НСН, что все подсчеты меняются в зависимости от книжного сервиса.

«Всероссийский книжный рейтинг составляется на основе данных нескольких операторов книжного рынка. Если смотреть данные только по группе “Читай-город — Буквоед”, то в топ-50 сети за полгода вошло только 12 произведений российских авторов, то есть это 24%. В нашей сети в топ-20 за полгода попало девять книг отечественных авторов. В основном это лонгселлеры Вадима Зеланда, Ольги Примаченко, Игоря Рызова. Да, в топе возросло количество книг российских писателей. Это связано со многими факторами, и с заполняющейся нишей ушедших иностранных писателей в том числе. Тем не менее, топ-10 в нашей сети — лонгселлеры и мировые новинки авторов зарубежных», — подчеркнула она.

Ранее представители книжной отрасли, опрошенные НСН, назвали самые ожидаемые книги осени у россиян.

