Ураган «Мелисса» в Атлантическом океане усилился до четвертой категории
Ураган «Мелисса» в Атлантическом океане достиг четвёртой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщили в Национальном центре США по наблюдению за ураганами.
По прогнозам метеорологов, к вечеру воскресенья он может усилиться до пятой категории. Эпицентр урагана находится в 195 км от Кингстона (Ямайка) и 450 км от Гуантанамо (Куба), скорость ветра — до 225 км/ч. Он движется на запад со скоростью 8 км/ч.
Метеорологи прогнозируют, что в понедельник или утром во вторник ураган достигнет южного побережья Ямайки. Жителям рекомендовано срочно искать укрытия. На Ямайке и юге острова Эспаньола ожидаются осадки до 760–1010 мм, что грозит разрушениями, перебоями с электричеством и изоляцией населённых пунктов.
Во вторник вечером «Мелисса» может затронуть Кубу (осадки до 300 мм), а в среду направится к Багамам.
Шторм уже унёс жизни трёх человек на Гаити и одного в Доминиканской Республике, один человек пропал без вести.
Ранее как минимум 26 жителей Гонконга пострадали из-за тайфуна Wipha, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru