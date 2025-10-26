Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 26 украинских БПЛА над 3 регионами России

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены 11.00 до 16.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Минобороны уточнили, что 17 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, 6 - над Брянской и 3 над Курской.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 26 октрября силы ПВО сбили 82 БПЛА ВСУ.


