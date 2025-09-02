Пелевин и приквел «Ведьмака»: Названы самые ожидаемые книги осени 2025 года
Помимо новой книги Виктора Пелевина эксперты НСН включили в список самых ожидаемых книжных новинок множество произведений зарубежных авторов, способных заинтересовать широкую аудиторию.
Осенью 2025 года полки книжных магазинов пополнятся произведениями разного жанра. Представители отрасли, опрошенные НСН, заверили, что среди новинок нечто интересное для себя найдут как любители серьезного чтения, так и фанаты «Ведьмака».
Среди главных книг сезона работы множества зарубежных авторов, также одним из самых ожидаемых произведений станет новинка от известного российского писателя.
ПЕЛЕВИН И НЕ ТОЛЬКО
Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в беседе с НСН отметила, что самой ожидаемой новинкой осени является новая книга Виктора Пелевина под названием «A Sinistra».
Как сообщили в издательстве «Эксмо», новинка поступит в продажу вечером 18 сентября. «A Sinistra» станет пятой книгой вселенной Transhumanism Inc., но ее можно читать и как самостоятельное произведение. Книга расскажет о детективе Маркусе Зоргенфрее, который расследует исчезновение известных людей. Выясняется, что их отправляет в «черномагические трипы» некий бутик.
Еще одной яркой новинкой сезона, по словам Писаревой, станет дебютный роман Ито Огавы «Ресторанчик ”Улитка”». Главная героиня, оставшись без денег, возвращается жить к матери и планирует открыть небольшой ресторанчик. По ходу развития сюжета она выясняет, что это не просто бизнес, а предназначение.
«Японскую писательницу Ито Огаву мы все знаем по дилогии "Канцтовары Цубаки" и «Республика счастья», эти поэтичные и атмосферные романы завоевали любовь и признание читателей во всем мире. В новой книге сохранятся все особенности ее прозы – обещают много философских размышлений и гастрономических описаний. Получится тот самый «вкусный» роман во всех смыслах этого слова», - заявила собеседница НСН.
Автор бестселлера «Полуночная библиотека» Мэтт Хейг осенью представит в «Лайвбуке» произведение «Эти странные Рэдли». Как уточнила Писарева, эта семейная драма и, одновременно, захватывающий вампирский роман тоже входит в топ самых ожидаемых новинок осени 2025 года.
В этом же списке и книга Фэнни Флэгг «На бензоколонке только девушки» (перевод с английского Шаши Мартыновой). Это первое произведение автора «Жареных зеленых помидоров» после перерыва в 10 лет. Книга расскажет об отважных летчицах Второй Мировой войны, также о женщинах и простых домохозяйках. Читателям обещают мудрую, светлую, добрую историю – как и все произведения Фэнни Флэгг.
Также осенью выходит новая книга у Эдит Эгер. Как напомнила шеф-редактор группы компаний «Литрес», прошлые произведения автора «Выбор» и «Дар» относятся к одним из самых важных произведений про Холокост и травму.
«Ее новинка «Балерина из Аушвица» вновь погрузит читателя во времена нацистской Германии, в драматическую ситуацию, в которой реально оказалась шестнадцатилетняя балерина Эдит Эгер. И только благодаря жизненным силам и мужеству девочка смогла выжить, преодолеть все ужасы и не просто справиться травмами прошлого, но и начать помогать другим», - сказала она.
ОТ ПРИКВЕЛА «ВЕДЬМАКА» ДО ЯПОНСКОГО ТРИЛЛЕРА
В свою очередь шеф-редактор сервиса «Яндекс Книги» Константин Мильчин тоже включил новое произведение Пелевина в топ-5 книг сентября.
«Нас ждет много шуток на тему сегодняшних дел и сегодняшних героев и все это будет сопровождаться гротескно-философскими отступлениями», - заметил собеседник НСН.
По его словам, осень 2025 года в целом порадует разножанровыми новинками.
«"Перекресток воронов" Анджея Сапковского - очень фанатская книга, которая, однако, объясняет некоторые белые пятна и неясности вселенной "Ведьмака". В приквеле юный Геральт получает гордое прозвище Геральта из Ривии и убивает своих первых чудовищ. Но он уже так же хорош в бою, так же остроумен, и уже имеет свой собственный кодекс чести. Также выходит книга "Игра перспективы" Лоран Бине - самый увлекательный рассказ про историю и искусство Возрождения, написанный человеком, который с прошлым на ты. Великие герцоги и великие художники, Флоренция и Рим, короли и королевы, триллер и авантюрный роман, все под одной обложкой. Стоит ждать и новое издание одной из самых известных работ величайшего французского философа ХХ века Мишеля Фуко "Ненормальные". Произведение о том, как европейская цивилизация придумала норму и антинорму», - рассказал он.
Как напомнил Мильчин, также выходит книга Харуо Юки «Девять лжецов», которую особенно оценят любители триллера.
«Что может быть круче герметичного триллера, в котором герои заперты в ограниченном пространстве и, пытаясь выжить и сохранить свое доброе имя, топят друг друга всеми возможными и невозможными способами? Только японский герметичный триллер, в котором все тоже самое описывается с максимальным психологизмом и происходит с циничной жесткостью. Бывшие однокурсники заперты в подземелье и выйдут на поверхность далеко не все», - заявил он.
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЗАРУБЕЖНЫХ НОВИНОК
Директора по контенту книжного сервиса «Строки» Екатерина Панченко в беседе с НСН назвала среди ожидаемых новинок осени 2025 года произведение Кристины Энрикес «Великий разлом», книгу Карлы Мадейры «Словно река» и «Африканского самурая» Крейга Шрива.
«"Великий разлом" - не первый роман Энрикес, но именно он стал поворотным в карьере. Строительство Панамского канала, гастарбайтеры, эпидемии, борьба за власть и славу, любовь, смерть. Устрашающие масштабы и маленькие люди. Роман выйдет в переводе Дмитрия Шепелева. "Словно река" Карлы Мадейры - произведение короткое, но значительное. Это любовная драма в декорациях Рио-де-Жанейро, супербестселлер бразильского рынка в переводе Эльзы Мелкумовой. "Африканский самурай" уже известен читателю по изданию "Азбуки", но теперь захватывающую историю о Японии XVI века можно будет читать и слушать в цифровом формате», - сообщила она.
Не меньший интерес представляет и роман Ребекки Яррос «Вариация». Панченко подчеркнула, что в данный момент писательница больше известна широкой аудитории по трилогии «Эмпирей», однако это также мастер сентиментального романа. «Вариация» будет доступна в переводе Майи Киштаевой, эта книга про любовь, балет и семейные тайны.
