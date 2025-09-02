ОТ ПРИКВЕЛА «ВЕДЬМАКА» ДО ЯПОНСКОГО ТРИЛЛЕРА

В свою очередь шеф-редактор сервиса «Яндекс Книги» Константин Мильчин тоже включил новое произведение Пелевина в топ-5 книг сентября.

«Нас ждет много шуток на тему сегодняшних дел и сегодняшних героев и все это будет сопровождаться гротескно-философскими отступлениями», - заметил собеседник НСН.

По его словам, осень 2025 года в целом порадует разножанровыми новинками.

«"Перекресток воронов" Анджея Сапковского - очень фанатская книга, которая, однако, объясняет некоторые белые пятна и неясности вселенной "Ведьмака". В приквеле юный Геральт получает гордое прозвище Геральта из Ривии и убивает своих первых чудовищ. Но он уже так же хорош в бою, так же остроумен, и уже имеет свой собственный кодекс чести. Также выходит книга "Игра перспективы" Лоран Бине - самый увлекательный рассказ про историю и искусство Возрождения, написанный человеком, который с прошлым на ты. Великие герцоги и великие художники, Флоренция и Рим, короли и королевы, триллер и авантюрный роман, все под одной обложкой. Стоит ждать и новое издание одной из самых известных работ величайшего французского философа ХХ века Мишеля Фуко "Ненормальные". Произведение о том, как европейская цивилизация придумала норму и антинорму», - рассказал он.

Как напомнил Мильчин, также выходит книга Харуо Юки «Девять лжецов», которую особенно оценят любители триллера.

«Что может быть круче герметичного триллера, в котором герои заперты в ограниченном пространстве и, пытаясь выжить и сохранить свое доброе имя, топят друг друга всеми возможными и невозможными способами? Только японский герметичный триллер, в котором все тоже самое описывается с максимальным психологизмом и происходит с циничной жесткостью. Бывшие однокурсники заперты в подземелье и выйдут на поверхность далеко не все», - заявил он.