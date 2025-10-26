Названы победители московского конкурса «Дизайн-цех»
Более 330 заявок поступило от представителей креативных индустрий на участие в восьмом сезоне московского конкурса «Дизайн-цех». Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, после отбора участники сформировали команды и представили заказчикам 29 дизайн-концепций. Жюри выбрало шесть лучших проектов.
Для бренда «Сделано в России» создали коллекцию, вдохновлённую русскими сказками и национальными символами, включая первый спутник Земли. В неё вошли футболки, зонты, подушки, маски для сна, чехлы для чемоданов и обложки для паспортов. Для премии «Золотая маска» разработали продукцию в стиле ар-деко: чашки с блюдцами, веера, платки, галстуки, кошельки и запонки. Для центра креативных индустрий Бурятии подготовили сувениры с традиционными орнаментами: чехлы для телефонов, ежедневники, сумки и одежду.
Конкурс «Дизайн-цех» проходит в Москве с 2023 года, объединив 550 дизайнеров и 40 заказчиков, включая ВДНХ, Третьяковскую галерею, музей «Царицыно», Гжельский завод, «Тотальный диктант» и центр «Зотов».
