«Дети и подростки стали читать больше не только по школьной программе, что само по себе похвально, но и ради интереса и удовольствия. В топе продаж детского сегмента преобладает фэнтези («Хроники Нарнии» Клайва Льюиса, «Хоббит» Джона Толкина, «100 лет тому вперед» Кира Булычёва и «Часовой ключ» Натальи Щербы) и приключения («Вафельное сердце» Марии Парр, «Зверский детектив» Анны Старобинец, «Манюня» Наринэ Абгарян и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена)», - рассказала она.

Отдельно она отметила интерес молодежи к финансовой литературе.

«Любопытно, что подрастающее поколение интересуется финансами и изучает «Пёс по имени Мани» Бодо Шефера. Форматы чтения топов – электронные или аудиокниги – варьируются. Интерес к аудиокнигам с каждым годом только растёт: дети и их родители понимают, как удобно слушать произведения, пока наводишь порядок дома и не только», - добавила собеседница НСН.

Советник президента РФ Елена Ямпольская ранее сообщила, что в единый государственный учебник по литературе войдет литература народов России, которая впервые за постсоветскую историю будет изучаться с 1-го по 11-й класс. Вместе с тем, по ее словам, количество зарубежной литературы будет «немножко сокращено», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

