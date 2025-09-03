Про деньги и приключения: Какие книги читают современные подростки
Анна Данилина рассказала НСН, что дети и подростки стали читать больше не только по школьной программе, но и ради интереса и удовольствия.
Подростки для летнего чтения в этом году чаше всего выбирали книги из жанра фэнтези, а также приключения, заявила НСН редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.
Книжный сервис Строки ранее провел исследование среди учащихся, чтобы выяснить, как часто подростки читают во время летних каникул и какие произведения предпочитают. В ходе опроса выяснилось, что свыше 30 книг этим летом осилили только 2% респондентов. Самыми увлеченными читателями оказались будущие восьмиклассники — каждый десятый из них прочитал от 21 до 30 книг. А вот одиннадцатиклассники оказались в числе самых занятых: 68% ограничились максимум десятью книгами. Данилина уверена, что дети стали читать больше, но не всегда по школьной программе.
«Дети и подростки стали читать больше не только по школьной программе, что само по себе похвально, но и ради интереса и удовольствия. В топе продаж детского сегмента преобладает фэнтези («Хроники Нарнии» Клайва Льюиса, «Хоббит» Джона Толкина, «100 лет тому вперед» Кира Булычёва и «Часовой ключ» Натальи Щербы) и приключения («Вафельное сердце» Марии Парр, «Зверский детектив» Анны Старобинец, «Манюня» Наринэ Абгарян и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена)», - рассказала она.
Отдельно она отметила интерес молодежи к финансовой литературе.
«Любопытно, что подрастающее поколение интересуется финансами и изучает «Пёс по имени Мани» Бодо Шефера. Форматы чтения топов – электронные или аудиокниги – варьируются. Интерес к аудиокнигам с каждым годом только растёт: дети и их родители понимают, как удобно слушать произведения, пока наводишь порядок дома и не только», - добавила собеседница НСН.
Советник президента РФ Елена Ямпольская ранее сообщила, что в единый государственный учебник по литературе войдет литература народов России, которая впервые за постсоветскую историю будет изучаться с 1-го по 11-й класс. Вместе с тем, по ее словам, количество зарубежной литературы будет «немножко сокращено», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
